Meteoroloji'den 5 kente 'sarı' uyarı!

Meteoroloji, kuvvetli yağışa karşı Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illeri için "sarı" kod uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin büyük bölümünde aşırı sıcaklar görülürken bazı illerde de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, bugün için 5 kenti şiddetli yağışa karşı "sarı" kodla uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji, kuvvetli yağışa karşı 5 kente "sarı" kod uyarısında bulundu.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

https://twitter.com/meteoroloji_twi/status/1562013592119033856