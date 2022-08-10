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Meteoroloji'den 5 il için 'turuncu' uyarı!
GÜNDEM 10.08.2022, 14:20
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ı turuncu kodla uyarırken, AFAD ise, şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını ve kıyılarda hortum yaşanabilir çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Ağustos Perşembe günü için İstanbul (Anadolu Yakası) ile Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya illerini 'turuncu kod'la uyardı.
AFAD ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji'nin uyarı yaptığı illerde şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını ve kıyılarda hortum yaşanabileceğinden vatandaşları 'tedbirli' ve 'dikkatli' olmaları yönünde uyardı.
https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1557312973722591233
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