Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 13 kentte sağanak bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji 11 il için sarı, 2 il için turuncu uyarı verdi

Haziran ayının sonlarına yaklaştığımız günlerde serin ve yağışlı hava halen etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, şiddetli yağışa karşı 11 kenti sarı, 2 kenti de turuncu kodla uyardı.

Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 13 kentte sağanak bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

İşte sarı ve turuncu kodla uyarılan o iller...

ARDAHAN

Sarı kodla uyarıldı.

ARTVİN

Sarı kodla uyarıldı.

BARTIN

Turuncu kodla uyarıldı.

BOLU

Sarı kodla uyarıldı.

DÜZCE

Sarı kodla uyarıldı.

ERZURUM

Sarı kodla uyarıldı.

KARABÜK

Sarı kodla uyarıldı.

KARS

Sarı kodla uyarıldı.

KASTAMONU

Turuncu kodla uyarıldı.

RİZE

Sarı kodla uyarıldı.

SAMSUN

Sarı kodla uyarıldı.

SİNOP

Sarı kodla uyarıldı.

ZONGULDAK

Sarı kodla uyarıldı.