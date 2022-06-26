Meteoroloji 11 il için sarı, 2 il için turuncu uyarı verdi
Haziran ayının sonlarına yaklaştığımız günlerde serin ve yağışlı hava halen etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, şiddetli yağışa karşı 11 kenti sarı, 2 kenti de turuncu kodla uyardı.
Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 13 kentte sağanak bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Meteoroloji 11 il için sarı, 2 il için turuncu uyarı verdi
Haziran ayının sonlarına yaklaştığımız günlerde serin ve yağışlı hava halen etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, şiddetli yağışa karşı 11 kenti sarı, 2 kenti de turuncu kodla uyardı.
Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 13 kentte sağanak bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
İşte sarı ve turuncu kodla uyarılan o iller...
ARDAHAN
Sarı kodla uyarıldı.
ARTVİN
Sarı kodla uyarıldı.
BARTIN
Turuncu kodla uyarıldı.
BOLU
Sarı kodla uyarıldı.
DÜZCE
Sarı kodla uyarıldı.
ERZURUM
Sarı kodla uyarıldı.
KARABÜK
Sarı kodla uyarıldı.
KARS
Sarı kodla uyarıldı.
KASTAMONU
Turuncu kodla uyarıldı.
RİZE
Sarı kodla uyarıldı.
SAMSUN
Sarı kodla uyarıldı.
SİNOP
Sarı kodla uyarıldı.
ZONGULDAK
Sarı kodla uyarıldı.
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|49
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|49
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|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
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|45
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|38
|51
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