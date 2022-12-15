Metaverse dünyasında yerli başarı: Akıllı Kitap Projesi!

Akıllı Kitap Projesi ile dünyada ilk kez tüm akıllı cihazlar ve VR gözlükler üzerinden okurlar, yapay zeka ile konuşan tarihi yazarları yakından görüyor, hayatlarının önemli an ve yerlerini dolaşıyor, hem sesli, hem de e-kitap okuyabiliyorlar.İSTANBUL (İGFA) - Dünyada ilk kez yerli yazılımcı ve yayıncılar tarafından geliştirilen Akıllı Kitap Projesi sayesinde artık okurlar, dijital üyelikleri ile yazarları yakından görebildiği, onlarla konuşabiliyor ve kitaplarını okuyup, isterlerse sesli olarak dinleyebiliyorlar.

Artık Okurlar; yazarların, hayatlarına dair nesneleri, yapıları ve anları 3 boyutlu olarak VR teknolojisi sayesinde yakından görebiliyor.

Sistem içerisine giren kullanıcılar isterlerse burada özel hocalar tarafından hazırlanan eğitimleri izleyebiliyor ve resim galerisi sayesinde dünyaca meşhur birçok resmi yapay zeka sayesinde o resimlerin içerisindeymiş gibi gerçekçi bir şekilde deneyimleyebiliyorlar.

Yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet veren Akıllı Kitap Projesi ile gençler belediye veya kütüphanelerden aldıkları bir referans kodu sayesinde sistemin tüm eğitici ve yenilikçi özelliklerini sınırsız kullanabiliyorlar. Telefon doğrulaması ve kişiye özel üyelikle çalışan sistem aynı zamanda kurumlara raporlama yaparak istatistikleri ilgili birimler ile paylaşıyor.

HEDEFİMİZ DÜNYA KÜTÜPHANELERİNE HİZMET VERMEK

Akıllı Kitap Teknolojisinin modelleme, çeviri, editörlük, yazılım gibi süreçleri 3 yıllık bir AR-GE çalışması ile meydana geldiğini vurgulayan Setyay Bilişim Firmasının kurucusu Mehmet Gaygusuz; "Şu anda VR gözlüklerde ve Metaverse ortamında kitap okunabilen, yazarları görebildiğiniz, çeşitli eğitimler aldığınız ve bunu sanatla birleştirebildiğiniz bir uygulama Amerika veya İngiltere'de bulunmuyor. Projemizi geliştirirken Kütüphaneler, Kültür Bakanlığı, Gençlik Merkezleri ile istişarelerde bulunup fikirlerini aldık. Özellikle gençlere edebiyatı, eğitim ve kültür sanatı daha cazip kılmak ve kullanışlı bir sistem oluşturmak istedik. Projemizi çeşitli halk kütüphanelerinde, üniversite ve akademilerde ön kullanımlara açarak tüm süreçte okurların, gençlerin fikirlerini aldık. Türkiye'de 1.000'den fazla belediye ve halk kütüphanesi bulunuyor. Amacımız teknolojimizi uygun bir fiyatlandırma politikası ile tüm Türkiye'nin hizmetine sunmak ve Dünya'da bu alanda öncü olmak. Yapılan araştırmalar dünyadaki kütüphane sayısının 1.000.000'dan fazla olduğunu gösteriyor. Sistemimiz şu anda 6 yabancı dili destekliyor. Eğer ülkemizde projemiz başarılı olursa hedefimiz tüm dünya kütüphanelerini Akıllı Kitap Teknolojisi ile buluşturarak bu alanda ülkemizin bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmak ve ülkemizi metaverse dünyasında başarılı bir şekilde temsil edebilmek" diye konuştu.