Mesut Şehitoğlu'ndan 'şehit' vurgusu

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Bursa Şube Başkanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümü dolayısıyla TOFAŞ Fen Lisesi’nde şehitlerimizi anma programında bir araya geldi. CHP Meclis üyesi Mesut Şehitoğlu programda yaptığı konuşmasında, “Babalarımız, atalarımız bu yurdu bize vatan kılabilmek için 1000 yıldır nasıl mücadele ettiyse aynı inanç ve azimle sizin mücadeleniz ülkemizin geleceğine yön verecek.” ifadelerini kullandı.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Fen Lisesi’nde gerçekleştirilen anma etkinliğine Türkiye Şehit Gazi ve Dul Yetimleri Derneği Başkanı (TÜMŞAD) Metin Şenol, Başkan Yardımcıları Sevim Gürkan ve İsmail Gökçen, şehit yakınları Mesut Şehitoğlu Şebnem Özdemir Becce, Mehmet Ali Bayar, Mesut Mert Beyazıtlı katıldı.

TOFAŞ Fen Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen anma programı öğrencilerin şehitler anısına okuduğu şiirlerle başladı. Şehit yakınlarının öğrencilerle bir araya geldiği anma programı duygusal anlara sahne oldu.

TÜMŞAD Bursa Şube Başkanı Metin Şenol konuşmasında, “Türkiye’ni geleceği sizlersiniz. Öğrenciliğinizi en iyi şekilde yerine getirin. Vatana millete bayrağa sahip çıkın. En güçlü silahın kalem olduğunu bilim olduğunu biliyoruz. Sizlere düşen görev asla pes etmemek.” ifadelerini kullandı.

ŞEHİTOĞLU, “TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE, GAZİLERİMİZİ MİNNETLE ANIYORUZ”

Sosyal, ekonomik ve kültürel alanda toplum yararına birçok projede görev alan, birçok sivil toplum kuruluşunda aktif üyeliği yer alan Nilüfer Belediyesi CHP Meclis üyesi Mesut Şehitoğlu anma programında yaptığı konuşmasına şu ifadelere yer verdi, “Ülkemizin en güzide okullarımızın birinde Başkanımız ve şehit yakını kardeşlerimizle sizlerle beraber olmak çok kıymetli ve değerli. Türkiye’nin geleceğine yön verecek olanlar sizlersiniz. Ülkemizin gelecek hedefleri doğrultusunda hedefe ulaşması sizlerin vizyonu sayesinde olacak. Yurdumuzun her bir köşesinde ekonomiden siyasete birçok alanda Türkiye’yi temsil edecek bu toprakları koruyacak olanlar sizlersiniz. Babalarımız, atalarımız bu yurdu bize vatan kılabilmek için 1000 yıldır nasıl mücadele ettiyse aynı inanç ve azimle sizin mücadeleniz ülkemizin geleceğine yön verecek. Vatan uğruna gözünü kırpmadan can veren şehitlerimizi, savaşlarda, terörle mücadelede gösterdikleri mücadelelerle birlik ve beraberliğimizi koruyan gazilerimizi rahmetle minnetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı.