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Mesleki eğitimde ekonomiye katkı sağlayan ilk 5 il

GÜNDEM 18.12.2022, 13:27
Mesleki eğitimde ekonomiye katkı sağlayan ilk 5 il

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermaye işletmesi kapsamında 2021 ve 2022 yılındaki on bir aylık dönemde üretimden elde ettikleri geliri en fazla İstanbul arttırırken, ilk 5'te İstanbul'u sırasıya Ankara, Gaziantep, Bursa ve Konya izledi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin döner sermaye işletmesi kapsamında, 2022 yılının ilk on bir aylık döneminde gelirini bir önceki yıla göre yüzde 176 oranında artırarak 707 milyon 709 bin liradan 1 milyar 955 milyon liraya yükselterek yeni bir rekor kırdığını söyledi. Bakan. Özer, döner sermaye kapsamında elde edilen bu gelirden öğrencilerin de 94 milyon 332 lira pay aldığını kaydetti.

Bakan Özer, döner sermaye kapsamında elde edilen bu gelirden öğrenci ve öğretmenlerin de yararlandığına dikkati çekerek, "Bu üretim, hem öğrencilerin öğrenme süreçlerine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bu bağlamda 2022 yılının ilk on bir ayında elde edilen 1 milyar 955 milyon liralık gelirden öğrencilerimiz 94 milyon 332 bin TL; öğretmenlerimiz de 206 milyon 608 bin TL olmak üzere toplam 301 milyon lira pay aldı." bilgisini paylaştı.

GELİRİNİ EN FAZLA ARTIRAN İLK BEŞ İL

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermaye işletmesi kapsamında 2021 ve 2022 yılındaki on bir aylık dönemde üretimden elde ettikleri geliri en fazla olan ilk beş il hakkında bilgi veren Özer, "İstanbul, gelirini bugün itibarıyla 228 milyon 638 bine; Ankara, gelirini 199 milyona yükseltti. Gelirini 163 milyon liraya yükselten Gaziantep üçüncü, Bursa 129 milyon lirayla dördüncü, Konya ise gelirini 83 milyon liraya yükselterek beşinci sırada yer aldı." dedi.

GELİRİNİ EN FAZLA ARTIRAN İLK ÜÇ OKUL

Bakan Özer, bu dönemde döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden ilk üç okulun ise sırasıyla Ankara Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa Osmangazi- Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gaziantep Şehitkâmil- Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu söyledi.

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