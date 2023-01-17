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Mesleki beceriler için eğitimde seferberlik

GÜNDEM 17.01.2023, 21:47
Mesleki beceriler için eğitimde seferberlik

Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve UNICEF arasında mesleki becerilerin geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.ANKARA (İGFA) -"Mesleki Beceri Seferberliği Protokolü", Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis'in katılımı ile imzalandı.

İmza töreninde konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezinin bir istihdam programı olmadığını belirterek, protokolün mesleki eğitimde istihdam edebilirlikle ve mesleki becerileri artırarak istihdam kabiliyetini artırmayla ilgili önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Bu adımı MEB, TOBB ve UNICEF olarak birlikte atacaklarını kaydeden Bakan Özer, "Öğretemezsen usta olamazsın. Bu o kadar kıymetli bir şey ki..." diyen Bakan Özer, sözlerine şöyle devam etti: "İş gücü piyasasıyla eğitim süreçlerinin birbirine geçişkenliğini artırmamız lazım. İş gücü piyasasının çalışma ortamlarını eğitimin bir parçası hâline getirmemiz lazım ki mesleki eğitimde güçlü olabilelim. Bunun da en önemli fırsatı, küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili çok kritik olan mesleki eğitim merkezleri çünkü mesleki eğitim merkezleri çırak, kalfa ve usta ihtiyacını karşılayan, dolayısıyla ustayı çıraksız bırakmayan ve onu her zaman usta olduğunu hissettiren bir eğitim türüdür. Bu, ülkenin kodlarında binlerce yıldır ahilik kültürüyle sürekli gelişen bir eğitim türüne karşılık geliyor" dedi.

1 MİLYON 300 BİN ÇIRAK VE KALFAYA ULAŞILDI

25 Aralık 2021'de mesleki eğitim merkezlerini cazip kılmak için önemli bir kanun düzenlemesi yapıldığını anımsatan Özer, bu sayede ilklerin yaşandığını kaydetti. Özer, "İlk kez mesleki eğitim merkezleri hem işveren için cazip çünkü maddi yüklerini kaldırdık hem de gençler için cazip hâle geldi çünkü sadece çırakların ücretlerinde iyileştirme değil, aynı zamanda kalfaların asgari ücretin yüzde 30'unu da yüzde 50'ye çıkartarak çok ciddi bir iyileştirmeye yol açtık." açıklamasını yaptı.

Özer, bu sayede 2021 yılının sonunda 159 bin olan çırak ve kalfa sayısının, bugün itibarıyla 1 milyon 300 bin çırak ve kalfaya ulaştığını bildirdi.

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