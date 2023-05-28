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Meslek liselerini 4 ayda gelirini yüzde 189 arttırdı

GÜNDEM 28.05.2023, 13:06
Meslek liselerini 4 ayda gelirini yüzde 189 arttırdı

Döner sermaye işletmesi olan meslek liseleri 2023 yılının ilk 4 ayında üretimden elde ettiği geliri 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 189 artışla 467 milyon 434 bin liradan 1 milyar 349 milyona ulaştırdı.ANKARA (İGFA) - Meslek liseleri, yılın ilk 4 ayında gelirini yüzde 189 artırarak, ülke ekonomisine 1 milyar 349 milyon katkı sağladı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitimde "eğitim-üretim-istihdam" çerçevesinde öğrencilerin gerçek üretim ortamlarında yaparak öğrenmelerini sağlamak amacıyla okulların döner sermaye işletmelerindeki üretim faaliyetlerini desteklediklerini söyledi.

Döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden ilk 5 ilin gelir tutarlarına ilişkin bilgileri de paylaşan Bakan Özer, "İstanbul 223 milyon 477 bin, Gaziantep 151 milyon 29 bin, Ankara 116 milyon 818 bin, Konya 63 milyon 399 bin, Şanlıurfa 57 milyon 515 bin lira ile en fazla gelir elde eden illerimiz oldu. Başarılarından dolayı bu illerimizdeki yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizi de kutluyorum" dedi.

GELİRİNİ EN FAZLA ARTIRAN BEŞ İL

Bakan Özer, okul bazında ise 2023 yılının ilk dört ayında döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla geliri; 61 milyon 105 bin lirayla Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi,     32 milyon 818 bin lirayla Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 29 milyon 631 bin lirayla da Şehitkamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin elde ettiğini kaydetti.

Bakan Özer, 2023 yılı ilk dört ayında en fazla gelir elden eden bu okulların; elektrik-elektronik teknolojisi, çocuk gelişimi ve eğitimi, yiyecek- içecek hizmetleri, moda tasarım teknolojileri alanlarında üretim yaptıklarını ifade etti.

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