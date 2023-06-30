MESKİ Türkak belgesini yeniledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Merkez Su Analiz Laboratuvarı’nın akredite parametre sayısı 92’ye çıktı.MERSİN (İGFA) - MESKİ laboratuvarının uluslararası geçerliliğe sahip analizleri, güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı. Akdeniz Bölgesi’nin en yetkin ve öncü laboratuvarlarından biri olan MESKİ Genel Müdürlüğü Merkez Su Analiz Laboratuvarı; TÜRKAK tarafından “TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler” standardı kapsamında, atık su matrisinde ‘Numune Alma ve Yerinde Ölçüm Parametreleri’ ile ilgili olarak 5 adet parametrede kapsam genişletme başvurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine MESKİ laboratuvarına gelen TÜRKAK yetkilileri, kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi ve sonrasında belgelendirme süreci tamamlandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde, vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli içme suyu temini sağlayan MESKİ Genel Müdürlüğü, laboratuvarının başarılarına bir yenisini daha ekledi. MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı, TÜRKAK denetimini başarıyla geçti. Böylece “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi” kapsamının tamamı, TÜRKAK tarafından da belgelendirilmiş oldu. Belge kapsamına eklenen yeni parametrelerle birlikte, mevcut 87 adet olan akredite parametre sayısı 92’ye çıktı. Böylece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından denetlenerek belgelendirilmiş olan atık su analizlerinin tamamı, TÜRKAK kapsamına da alınarak uluslararası geçerliğe sahip oldu.