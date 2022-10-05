"Meşe dantel böceği zararsızdır"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir çeşit bitki zararlısı olan ve son günlerde ilimiz genelinde daha çok görülen meşe dantel böceği hakkında vatandaşları bilgilendirdi.KOCAELİ (İGFA) - Meşe dantel böceğinin insanlar için herhangi bir hastalık taşıma durumu olmadığını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu kapsamda tedirgin olmayı gerektirecek bir durum olmadığını ve ilgili ekiplerin sahada meşe dantel böceği popülasyonunu takip ettiğini ifade etti.

Konuyla ilgili, “Meşe dantel böceği bir ağaç ve orman zararlısıdır. Ağaçların bitki özsularını emerek beslenen ve çoğalan bu canlılar iklim değişikliği sebebiyle sıcaklık artışlarına bağlı olarak son yıllarda ülkemizde görünmeye başlanmıştır. Asıl yaşam ve çoğalma alanları ormanlar olmasına karşın, uygun sıcaklık şartlarında temmuz ve ekim aylarında rüzgârlarla yoğun kümeler halinde ormanlardan yaşam alanlarına ulaşmaktadır. Buna bağlı olarak önümüzdeki haftalarda bu canlıları yaşam alanlarımızda görme ihtimalimiz bulunmaktadır. Ancak Meşe dantel böcekleri vektörel canlılar değillerdir. Yani insanlar için herhangi bir hastalık taşıma özelliği yoktur. Bu sebeple tedirgin olmamızı gerektirecek bir durum bulunmamaktadır” açıklamasını yapan Büyükşehir yetkilileri, alınabilecek önlemler konusunda ise bilgiler verdi.

YAŞAM ALANLARINIZDAN UZAK TUTUN

Dantel böceklerinin sineklik ve benzeri koruyucu önlemler ile yaşam alanlarından uzak tutulması gerektiğini belirten yetkililer, buna rağmen insan üzerine, evlere, balkon ve pencere gibi yaşam alanlarına gelmesi durumunda yapılabilecek en uygun mücadelenin bol su ile yıkama, silme, süpürme gibi fiziksel uzaklaştırma ve benzeri bertaraf çalışmaları olduğunu aktardı.