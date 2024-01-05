MESAM Atatürk'ün huzuruna çıktı

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Recep Ergül Başkanlığındaki yeni yönetimi ile Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı.ANKARA (İGFA) - MESAM Başkan Vekili Eski Bakan Mustafa Kul, Başkan Yardımcıları Gökhan Kırdar, Selim Çaldıran, Salih Turhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Ataer, Aytekin Ataş, Tuba Akkavak, Ferzende Kaya, Hakan Sarıca, Özkan Can Canbolat'ın yanı sıra diğer üst kurul üyeleri ile yüzlerce MESAM üyesinin katıldığı Anıtkabir resmi ziyaretine, İstanbul ve Ankara'dan da çok sayıda MESAM üyesi katıldı.

MESAM heyeti, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mustafa Kul’un, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Mustafa Kul, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. MESAM Başkan Vekili eski Bakan Mustafa Kul, deftere, "Cumhuriyetimizin 100. Yılını geride bıraktığımız bu günlerde, MESAM olarak huzurunuzda olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Sanata ve sanatçıya önem, ebedi liderimiz olarak kurduğunuz Cumhuriyetimizin önemli bir kurumu olan MESAM, gösterdiğiniz bilim ve çağdaşlık ışığında çalışmalarına devam ediyor. 14 bin sanatçı üyesi ve 192 ülkede temsil edilen MESAM, daima sizin yolunuzu ve ışığınızı referans olarak almıştır. Sizi en kalbi duygularımızla, saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

14 BİN ÜYESİYLE GÜÇLÜ BİR KURULUŞ

MESAM’ın kuruluşunun 37. Yılını kutlamak için Atatürk’ün huzuruna çıktıklarını belirten MESAM Başkanı Recep Ergül de, MESAM'ın Cumhuriyetin eseri olan bir kuruluş olduğunu belirterek, "192 ülkede temsil edilen, Türkiye’de 14 bin üyesiyle çok büyük ve çok güçlü bir kuruluş. Cumhuriyetin eseri olan MESAM’ın 37. Yılını, Cumhuriyet için “Benim en büyük eserim” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda kutlamak istedik, onun için Ankara’dayız, Anıtkabir’deyiz” dedi.

MESAM üyeleri Anıtkabir ziyaretinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret etti.

Ankara ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan söz yazarı ve besteci Yasin Yeşil de, İstanbul’dan üç araçla geldiklerini belirterek, Ankara’daki MESAM üyelerimizle buluşarak güzel bir katılım sağladıklarını söyledi.