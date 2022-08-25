Meşalelerle İzmir yolundalar

Zafer Yolu kafilesi Afyon’dan İzmir’e meşaleyle yola çıktı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü için düzenlediği Zafer ve Anma Yürüyüşü’nün ilk etabı dün gece Başkan Tunç Soyer’in yaktığı meşaleyle Afyon Dereçine’den başladı. Başkan Soyer, kafileyle 8 kilometre yürüyerek Yeşilçiftlik’e ulaştı.

Tarihi Zafer ve Anma yürüyüşü başladı. İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamındaki Afyon Kocatepe’den İzmir’e Zafer ve Anma Yürüyüşü’nün ilk etabında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yaktığı meşaleyle yola çıkıldı. Afyon Dereçine Belediye Başkanı Ömer Yıldız tarafından uğurlanan kafile 8 kilometrelik yürüyüş sonunda Dereçine’den Yeşilçiftlik’e ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Zafer Yolu kafilesini Yeşilçiftlik Belediye Başkanı Mehmet Ali Sakal karşıladı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki anma töreninde Başkan Soyer ve beraberindeki kafile Atatürk Anıtı’na karanfil bıraktı. Gece Yeşilçiftlik’teki kamp alanında konaklandı.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU DA KATILIYOR

Bugün güne Yeşilçiftlik Adalet Parkı’na Barış çınarının dikilmesiyle başlanacak. Yeşilçiftlik köy meydanında kooperatif buluşması düzenlenecek. Aynı zamanda Dereçine Dokuz Eylül Meydanı’na da Barış çınarı dikilecek. Kafile Akşehir Batı Cephesi Karargâh Müzesi’ni ziyaret ettikten sonra onur defteri imzalanacak.

Kafile bugün Çakırözü-Kocatepe arasındaki 14 kilometrelik mesafeyi kat edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da da saat 14.00’te Afyon’a gelerek programa katılması bekleniyor.

Ardından Şuhut’a geçilerek Atatürk Anı Evi ziyaret edilecek, onur defteri imzalanacak. Saat 23.00’te Kocatepe Zafer Yürüyüşü başlayacak. Kocatepe’de zafer törenlerine katılacak kafile Kocatepe Atatürk Anıtı’na karanfil bırakacak.