Meryem Ana Kilisesi TTI İzmir Fuarı'nda vitrine çıkıyor

Nevşehir’de bulunan ve dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen tarihi Kayaşehir ve bir süre önce turizme kazandırılan Meryem Ana Kilisesi, TTI İzmir 17. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresinde tanıtılıyor.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TÜRSAB desteği, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen 17. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, dünyanın dört bir yanından turizm profesyonelleri ve ziyaretçileri ağırlıyor.

Fuar İzmir’de gerçekleştirilen ve çok sayıda ülkeden binlerce katılımcıyı buluşturan fuarda yer alan Kapadokya standında; Nevşehir Valiliği öncülüğünde, Kapadokya Turizm Altyapı Hizmet Birliği (KAPHİB) koordinatörlüğünde Nevşehir ve Kapadokya Bölgesinin turizm değerleri, tarihi ve doğal güzellikleri tanıtılıyor.

Kapadokya standı içerisinde yer alan Nevşehir Belediyesi bölümündeki Kayaşehir ve Meryem Ana Kilisesi fuarın ilk gününde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Fuarda, Nevşehir’in tarihi ve kültürel zenginlikleri ile el sanatlarını yerli ve yabancı turizm yatırımcılara, acentelere ve fuara katılanlara göstermeyi amaçlayan Nevşehir Belediyesi, tarihi Kayaşehir, bir süre önce turizme kazandırdığı Meryem Ana Kilisesi ve Kapadokya bölgesinin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri, görsel ve yazılı materyallerle ziyaretçilere tanıtıyor. Stantta ayrıca ziyaretçilere yöreye özgü çeşitli hediyeler dağıtılarak ikramlarda bulunuluyor.

Açılışına Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan, ilçe ve belde belediye başkanları, Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Celal Korkmazer’in de katıldığı fuar 9 Aralık Cumartesi