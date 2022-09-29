Mersinli kadınlar Mahsa Amini için saçlarını kesti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 27. ve 29. Dönem Parti Meclis Üyesi ve Mersin Kadın Gücü grubu sözcüsü Cavidan Demirağ, saçının bir kısmı gözüktü diye İran rejim güçlerince öldürülen Mahsa Amini ve İranlı kadınlara destek olmak amacıyla saçlarını keserek rejim baskısını protesto etti.MERSİN (İGFA) - Mahsa Amini İran'da 'Ahlak Polisi' tarafından ülkenin "başörtüsü kurallarını ihlal ettiği için" tutuklandıktan 3 gün sonra Tahran'da bir hastanede hayatını kaybetti. Amini'nin ölümünün ardından, İran'da protesto eylemleri günlerdir devam ediyor. Öte yandan bazı kadın protestocular saçlarını kestikleri ve başörtülerini yaktıkları videoları sosyal medyada paylaşıyor.

Son olarak Mersin Kadın Grubu Sözcüsü Cavidan Demirağ ve arkadaşları basın açıklamasının ardından saçlarını kesti. İranlı kadınlara destek vererek İran rejimini protesto etti. Demirağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:" İran ve tüm Dünya olarak çok kötü günler geçiriyoruz. Bilindiği üzere İran'da yaşayan Mahsa Amini, saçının bir kısmı gözüktüğü için karakola götürülüyor, ardından şiddet gördüğü için vefat ediyor. Sadece bu da değil. Edinilen bilgilere göre sadece İran'da 80'e yakın kadının polis çatışmasında vefat ettiği biliniyor. Bizler ise kadının özgürlüğünü kısıtlayan İran rejimini protesto etmek için bugün buradayız. Hepimiz kadına şiddeti kınıyoruz. Bizler özgürüz, insanlar özgürdür. Kadın, erkek fırsat eşitliği her yerde olmalıdır. Bizler de sembolik olarak İranlı kadınlarımıza destek vereceğiz. Bu devrime biz de katılıyoruz. Saçımızı keserek hepimiz Amini'yiz diyoruz. Kadınlar özgürdür, özgür kalacaktır. Dünyayı kadınlar, bizler gibi düşünenler güzelleştireceklerdir."şeklinde konuştu.