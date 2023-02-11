Mersinli avukatlardan depremzedelere ücretsiz destek
Mersin'de hizmet veren Altındere Hukuk Bürosu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Depremle ilgili yargı sürecini başlatıyoruz." çağrısının ardından ücretsiz bir şekilde avukatlık hizmeti vereceklerini açıkladı.MERSİN (İGFA) - Kahramanmaraş Pazarcık Merkezli 7.7'lik deprem 10 ilde yıkıma sebep olmuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sorumluların Yargı önünde hesap vereceğini ve tahkikatın başlatıldığını açıklamasının ardından Mersinli avukatlar da harekete geçti. İlk açıklama Altındere Hukuk Bürosundan geldi. Avukat Murat Altındere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Altındere Hukuk Bürosu olarak depremde bina çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ücretsiz hukuki danışmanlık sunacağız." dedi. Murat Altındere paylaşımında çöken binalarda kusurlu olan müteahhitlerin bilinçli taksirle öldürme suçlarından yargılanacağını da kaydetti.
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