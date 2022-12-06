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Mersin OSB otoyol bağlantısı ile 15 kilometre kısaldı

GÜNDEM 06.12.2022, 13:56
Mersin OSB otoyol bağlantısı ile 15 kilometre kısaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin-Tarsus Otoyol Ayrımı - Mersin OSB Bağlantı Kavşağı ile otoyoldan Mersin 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşımın 12 kilometre, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ne de 15 kilometre kısaldığını açıkladı.MERSİN (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin OSB otoyol bağlantısı açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, birliğin, kardeşliğin ve hoşgörünün merkezi Mersin'in her geçen gün geliştiğini, cazibesinin arttığını, yeni istihdam olanaklarına ev sahipliği yaptığını, bölgesinde yükselen bir değer olarak öne çıktığını belirtti.

İnşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santraliyle, genişletilen Mersin Uluslararası Limanıyla, yapımları hızla devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı, Akdeniz Sahil Yolu Projesi ve Taşucu Otoyolu ile birlikte ülkemizin en gözde ulaşım, enerji ve ticaret merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerine dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler de bu ihtiyaçların ötesine geçiyor, Mersinin gelişim hızına bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve şehrimizi geleceğe hazırlamak için çok güçlü bir ulaşım ağı tesis ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki gelişmiş bir medeniyetin ve güçlü bir ülkenin en önemli göstergelerinden biri, sahip olduğu ulaşım ağı ve altyapısıdır. Bütünsel kalkınmayı önceleyen, Türkiyenin 81 ilinin altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımları hayata geçiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin ulaştırma ve haberleşme yatırımları için bugüne kadar 1 trilyon 653 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik" diye konuştu.

100 YILLIK ALTYAPI İHTİYAÇLARINI 20 YIL GİBİ KISA SÜREDE TAMAMLADIK

100 yıllık altyapı ihtiyaçlarını 20 yıl gibi kısa bir sürede tamamladıklarına vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, 2002 yılında 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 29 bin kilometreye çıkardıklarını aktardı.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, yatırımlardan Mersin'in de hak ettiği payı aldığına işaret ederek, şehrin kalkınma hedefleri doğrultusunda yeni yatırımların da planlandığını söyledi. Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana Mersin'in ulaşım ve iletişim altyapısı için toplamda 23 milyar lira yatırım yaptıklarını anlattı.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR KÖŞESİNDE HİZMET VE ESER FIRTINASI ESTİRİYORUZ

Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı Vizyonunu rehber edinerek, yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları, Türkiyenin 81 ilinde atmaya devam ettiklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirdiklerini kaydetti.

5 bine yakın şantiyede 700 bine yakın çalışma arkadaşıyla yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak yatırımları bir bir inşa ettiklerine işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "Güzel vatanımızın kalkınmasına, vatandaşlarımıza iş olacak, aş olacak, ekonomik canlılığa katkı verecek yollar, köprüler, limanlar, tüneller inşa ederek destek veriyoruz. Bakanlık olarak Türkiyenin kalkınması ve refahı için çok güçlü bir kaldıraç görevi görüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada milletimizden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışacak, gıpta ile bakılan projeler yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

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