Mersin-Gaziantep hızlı tren hattı bölgeye hareket kazandıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesinin tamamlanmasıyla 361 kilometre olan mevcut yolun 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, 6 saat 23 dakika olan seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşeceğini kaydetti.ANKARA (İGFA)- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Yenice Şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Projeye dair yetkililerden gerçekleştirilen son çalışmalar ve gelinen aşama konusunda bilgi alan Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada ulaşımda uluslararası entegrasyonun kalkınmanın dinamosu olduğunu ve demiryolu yatırımlarının bu dinamonun en önemli güç kaynaklarından biri olduğunu belirterek, "Bu kapsamda Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayacak Bir Kuşak Bir Yol Projesini ülkemiz açısından çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu projenin Orta Koridorunun bizim deyimimizle Yeni İpek Yolu olması için, ülke içinde doğu-batı ve kuzey-güney eksenindeki eksik ulaşım bağlantılarını tamamlayacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Londradan Pekine uzanan Demir İpek Yolunun hayata geçmesi titizlikle ele aldığımız işlerin başında gelmektedir. Son 21 yıl içinde inşa ettiğimiz Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Ankara merkezli çekirdek hızlı tren hatlarımızda bu vizyonun ürünleridir" diye konuştu.

KALKINMA YOLU PROJESİ ÜLKEMİZİ BÖLGESEL İLİŞKİLERİN MERKEZİNE YERLEŞTİRECEK

Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru bağlantısının hayata geçirilmesinin tüm Orta Koridor ülkeleri açısından önemli bir adım olacağını belirten Uraloğlu, "Bu koridor kapsamında hayata geçecek Kars-Nahcivan Demiryolu Projesi, tüm Avrupayı Nahçıvan üzerinden İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve Pakistan'a bağlayacak. Yine bir diğer önemli projemiz de Basradan Türkiye sınırına uzanan kara ve demiryolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik Kalkınma Yolu. Kalkınma Yolu Projesi özellikle Rusya-Ukrayna çatışmasının ardından Avrupa'nın yeni ortaklar aradığı bir dönemde ülkemizi daha fazla bölgesel ilişkilerin merkezine yerleştirecek. Türkiye, Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerden Basra Körfezine gelen her türlü emtianın, Faw Limanı ve Kalkınma Koridoru ile lojistik dağıtım merkezi olacak. Basra Körfezinde elleçlenen bir ürün buradan yüklendiğinde Türkiye üzerinden hiç aktarma yapmadan Avrupaya ulaşacak. Üstelik ilerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirilecek demiryolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaraya alternatif ikinci bir demiryolu hattımız da olacak. Kalkınma Yolu projesi uluslararası güney-kuzey koridorları arasındaki Uzak Doğu, Güney Asya ve Orta Doğuyu Avrupaya bağlayacak en kısa ve uygun ücretli yol olacak. Orta Koridora yeni bir soluk getirecek Kalkınma Yolu Projesiyle bölgemiz İpek Yolundaki konumunu güçlendirecektir" dedi.

6 SAAT 23 DAKİKA OLAN SEYAHAT SÜRESİNİ 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞÜRECEĞİZ

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesinin en güçlü Avrupa Finans Kuruluşlarından alınan 1,5 milyar Avroluk kredi ile yabancı yatırımcıların Türkiyeye duyduğu güveni gösterdiğini belirten Bakan Uraloğlu, 312,5 km uzunluğundaki Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projemizle; Mersin-Adana arasındaki mevcut hattın altyapısını hızlı trene uyumlu hale getirerek ve ilave yeni hat yapımlarını tamamlayarak hem yolcu hem yük taşımacılığına elverişli elektrikli, sinyalli bir hızlı tren hattını hizmete alacaklarını söyledi.

Türkiyenin özlemle beklediği yüksek hızlı tren hayalini gerçeğe dönüştürmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarına nasip olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "İnsanımız yüksek hızlı trenle yapılan seyahatin konfor ve güvenine o kadar alıştı ki bu hatlarda bugüne kadar 78 milyon üstünde yolcu taşındı. Artık her şehir yüksek hızlı tren ile seyahat etmek istiyor. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hattımızın açılışını gerçekleştirdiğimizde, ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gurunu yaşayacağız. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu hattımızın güzergâh üzerindeki tüm bölgenin kalkınması adına adeta bir lokomotif olacağına inanıyor, bölgeye ticaret ve turizm açısından büyük hareketlilik kazandıracağını öngörüyoruz" diye konuştu.