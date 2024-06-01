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Mersin Erdemli'de çıkan yangın korkuttu
Erdemli'ye bağlı Kargıpınarı mevkisinde Elektrik direğinden yem deposuna sıçrayan kıvılcımlar ekinlik ve narenciye bahçelerini küle çevirdi Haberozel com
GÜNDEM 01.06.2024, 17:00
Erdemli'ye bağlı Kargıpınarı mevkisinde Elektrik direğinden yem deposuna sıçrayan kıvılcımlar ekinlik ve narenciye bahçelerini küle çevirdi.Haberozel.com.tr / MERSİN (İGFA) - Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir ve Orman İşletmeye ait çok sayıda itfaiye yönlendirildi.
Vatandaşların yardımları ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Ekinlik ve narenciye bahçesi sahipleri yerlerinin başından bir an bile ayrılmadan ekiplere yardımcı olmaya çalışıyorlar.
Yangının kontrol altına alımaması halinde çevre İllerden de takviye ekip istenileceği bildirildi.
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