Mersin'deki yangın kontrol altında!

Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'deki yangından 25 kişinin etkilendiğini, 8 kişinin tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.MERSİN (İGFA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının böglede devam ettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yangından 25 kişi etkilendiğin, 8 kişinin tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumunun iyi olduğunu belirterek, yaralılara ve Mersin halkına 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1567805682178465792

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'de yangın bölgesinden son durumu belediyenin sosyal medya hesabından aktardı.

https://twitter.com/SecerVahap/status/1567788334298329088