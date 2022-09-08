Mersin'deki orman yangınında ikinci gün... 820 kişilik barınma planlaması yapıldı

Mersin’in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve gece saatlerinde Silifke ilçesine sıçrayan orman yangınının kontrol altına alınması için başlatılan çalışma, ikinci gününde havadan ve karadan müdahale ile sürüyor. 110 konutta 820 vatandaş tahliye edildi.MERSİN (İGFA) - Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde dün saat 07:00 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Orman yangınına kontrol altına alma çalışmalar toplam 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz, 15 dozer, 25 TOMA ve 850 personel ile sürdürüldü. Gece havanın kararmasıyla havadan müdahaleye, gece görüşlü helikopterler ile devam edildi.

Yangında etkilenen 20 kişiden 15’inin tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.

Yangının Silifke ilçesine sıçramasıyla, ilçeye bağlı Hırmanlı Mahallesi'ndeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

AFAD'ın açıklamasına göre, Gülnar ve Silifke ilçelerinde toplam 110 konutta 820 vatandaş tahliye edilirken, 843 kişilik barınma tesisi planlandı. AFAD, yangın söndürme çalışmalarının Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile eş güdüm halinde yürütüldüğü kaydedildi.

Orman Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda orman yangınında 5 personelin yaralandığı ve tedavi için sağlık kurumlarına sevk edildiği duyurdu. Genel Müdür Bekir Karacabey ise, "Ormana düşen her ateş yüreğimize düşüyor. Gece boyunca kesintisiz devam eden mücadelemiz, son ateş söndürülene kadar sürecek" paylaşımıyla çalışmalara ilişkin kısa bir videoya yer verdi.

https://twitter.com/BekirKARACABEY_/status/1567714523720695808