Mersin'de TSO seçimleri için 'iptal edilmeli' çağrısı!

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 14 Nolu Meslek Komitesi İkamet Amaçlı İnşaat ve Emlak’tan aday olan Işkın Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Çimiş; seçim esnasında sandık başında görevleri olmayan kişilerin oy kullanacak olan seçmene baskı yapıldığını ve oy kullanmaya gelmeyenlerin yerine oy kullanıldığı iddia etti. Çimiş, delilleriyle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu.ÇİMİŞ: MTSO SEÇİMLERİ İPTAL EDİLMELİDİR!

MERSİN (İGFA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda hafta sonu yapılan komite seçimleri sonrası sular durulmuyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 14 Nolu Meslek Komitesi İkamet Amaçlı İnşaat ve Emlak’tan aday olan Işkın Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Çimiş, seçimde seçmene baskı yapıldığını ve oy kullanmaya gelmeyenlerin yerine oy kullanıldığı iddiasıyla Mersin Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

GELMEYENLERİN OYUNU KULLANDILAR

MTSO seçimlerinde fuar alanında bulunan 20-21-22-23 nolu sandıklarda 14 nolu grup için yapılan seçimde görevli sandık kurulu başkanları tarafından, oy kullanıldığı esnada, “görevli olmayan ve seçilmeye aday olan kişiler tarafından” sandık başında pusula verilerek seçmene baskı ile yönlendirme yapıldığını tespit ettiklerini öne süren iş insanı ve 14 Nolu Meslek Komitesi İkamet Amaçlı İnşaat ve Emlak’tan meclis üyesi adayı Sezai Çimiş, 6-7 dakikalık kamera kayıtları, incelendiğinde, 14. grupta aday olup “kazanan grupta listede yer alan isimlerin” sandık başında her an seçmene baskı yaptıkları, görevli olmamalarına rağmen, görev-yetki kartı olmaksızın sandık başında durduklarını belirlediklerini açıkladı.

Çimiş, güvenlik bölgesinden sonra sandık başına gidemeyecekleri, seçmenin başında duramayacakları, seçim görevlilerin bu durumu gayet olağan karşılamalarının suç olduğu, buna dair onlarca kayıt olduğu, bunlara müdahale edebilmek için mecburen yanlarında akşama kadar durmak zorunda kaldıklarını belirterek, saldırıya uğradıklarına dair görüntülerin de mevcut olduğunu söyledi.

Oy kullanan 545 kişinin bir kısmının yurt dışında ve şehir dışında oldukları Mersin’de olup da oy kullanmaya hiç gelmeyenler olduğu ve buna rağmen adlarına oy kullanıldığını iddia eden Çimiş, "Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan oy kullanma hakkının ise usulsüz ve demokratik olmayan, özgür iradelerin yer almadığı seçimin iptali gerekmektedir" dedi.