Mersin'de Polisevi'ne silahlı saldırı: 1şehit

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Polisevine kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 1 polis memuru şehit olurken, 1 polis memuru da yaralandı. İçişleri Bakanlığı, saldırıyı düzenleyen PKK'lı 2 teröristen birinin Dilşah Ercan olduğunu açıkladı.MERSİN (İGFA) - Mezitli ilçesinde bulunan Tece Polisevi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu.

Dün gece saat 23 sıralarında ihbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alındı.

"1 POLİS MEMURUMUZ ŞEHİT OLDU"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının ardından Mersin'e giderek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1574549555013615616

Bakan Soylu, yaklaşık 1-1,5 yıl önce hizmete giren polisevine bir terör saldırısı düzenlendiğini belirterek, "İl Emniyet Müdürümüzle hemen temas ettik ve burada olayın nasıl cereyan ettiği konusunda ilk bilgileri almış olduk. 2 kadın terörist, çantalarıyla birlikte anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde hemen orda polisin nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar ve orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken hemen bu bölgeye yakın 4 bekçi arkadaşımız bir araçla acil bir şekilde intikal ettikten sonra 2 teröristle birlikte onlar da çatışmaya gidiyorlar. 2 kadın terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyorlar. Ardından çatışma devam ederken iki ayrı patlama sesi geliyor. İki ayrı patlama sesi de kendi sırtlarına koymuş oldukları ve patlayıcı olan, yaralanınca kaçamayacaklarını anlayınca kendilerini patlatıyorlar. Bu esnada bir polis memuru arkadaşımız ağır yaralanıyor. Ötekisi de yaralanıyor ama diğer polis memurumuz kadar ağır bir yara değildi. Ağır yaralanan polis memuru arkadaşımızı hastaneye götürüyorlar ama maalesef kurtarılamıyor, şehit oluyor. Yaralı polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmuyor" diye konuştu.

Yaralıya geçmiş olsun temennisinde bulunan Soylu, saldırıda şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in (47) ailesine ve yakınlarına da taziyelerini iletti.

Bakan Soylu, hastane ziyaretinin ardından tekrar polisevine geçti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polisevi ve çevresindeki incelemelerini sürdürdü.

İçişleri Bakanlığı, Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürülüğü şehit polis memuru ile ilgili taziye mesajı yayımladı.