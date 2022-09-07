Mersin'de orman yangınına müdahale sürüyor

Mersin'de sabah saatlerinde başlayan orman yangını ile ilgili mücadele sürüyor. Bölgede düşük nem, yüksek hızdaki rüzgar yangına etki ediyor. Mersin Valiliği, 110 hanede 410 vatandaşın tahliye edildiğini duyurdu.MERSİN (İGFA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde bağlı Büyükeceli Karadere mevkiinde çıkan orman yangını ile ilgili mücadele sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü, yangını kontrol altına almak için toplam 850 personel, 11 uçak, 29 helikopter ve 138 arazözle bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Sabah saatlerinde meydana gelen yangına 7 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Ormanın Kahramanları, mücadelelerini havadan ve karadan sürdürüyor. Bölgede düşük nem, yüksek hızdaki rüzgar yangının hızına ve yönüne etki ettiği öğrenildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de, yangının herkesin yüreğini yaktığını belirterek, "Gelişmeleri üzüntüyle takip ediyorum. Ekiplerimiz de orada. İnşallah bu felaket kısa sürede can kaybı yaşanmadan kontrol altına alınır" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/OGMgovtr/status/1567402931783180292