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Mersin'de HAYDİ ekipleri hayvan sevgisi aşılıyor
GÜNDEM 15.12.2022, 11:35
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler HAYDİ uygulaması hakkında öğrencileri bilgilendirdi.MERSİN (İGFA) - Mersin Yenişehir Batıkent Mahallesi Şehit Cennet Yiğit Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere konferans salonunda HAYDİ uygulaması tanıtıldı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uygulama hakkında bilgi verilen öğrencilere resmi araç da gösterildi.
HAYDİ uygulamasının kullanımını ve görev alanımızı içeren el broşürleri dağıtılrıken, geri dönüşüm malzemelerinden öğrencilerle birlikte sokak hayvanlarına yuvalar yapılmış olup çalışmaların devam edeceği öğrenildi.
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