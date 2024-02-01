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Mersin'de gençler, turizm sektörünün kapılarını aralıyor

GÜNDEM 01.02.2024, 09:52
Mersin'de gençler, turizm sektörünün kapılarını aralıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde çalışan genç nüfusunu artırmak ve gençleri istihdama dâhil etmek için hayata geçirdiği ve Mersin Üniversitesi iş birliği ile yürüttüğü ‘Mersin’in Gençlerinin Turizm Sektörü İçin Güçlendirilmesi’ (MERTUSEG) projesi kapsamında tanışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı ile kursiyerler hem üniversite havasını almaları hem de üniversitenin eğitim laboratuvarlarını görmeleri hedeflendi.MERSİN (İGFA) - Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleşen toplantıya; Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, Mercek Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi Eğitim Koordinatörü Gül Kadem Maya,  Mersin Üniversitesi öğretim üyeleri ve 31’i kadın 14’ü erkekten oluşan 45 kursiyer katıldı. Merak ettikleri soruların yanı sıra duygu ve düşüncelerini paylaşan kursiyerler toplantıda projenin hayat geçirilmesi ile ilgili memnuniyetleri dile getirdiler.

GENÇLERİN TURİZM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLMESİ AMAÇLANIYOR

Avrupa Birliği tarafından fonlanan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen proje ile 18- 29 yaş arasındaki Mersin’de yaşayan, hem eğitimde hem de istihdamda yer almayan gençlerin turizm alanında istihdam edilmesi amaçlanıyor.

Mesleki eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin desteklendiği projede, turizm ve konaklama sektöründe istihdam edilmek üzere; ön büro (resepsiyonist), restoran ve kat hizmetleri alanlarında kalifiyeli olarak çalışacak kişiler yetiştiriliyor. 20 Kasım’da başlayan ve 5 ay sürecek olan eğitim sonunda kursiyerler Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı Mesleki Eğitim Sertifikasına sahip olacaklar.

YILDIRIM: “TURİZM SEKTÖRÜNE İYİ BİR İSTİHDAM SAĞLAMAK ADINA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, ‘MERTUSEG’ projesinde gençlerin turizm sektöründe istihdam edilmesini amaçladıklarını dile getirerek, projeyi Mersin Üniversitesi iş birliğinde yürüttüklerini dile getirdi. Turizm sektöründe istihdam edilmek isteyen gençlere yönelik nitelikli bir eğitim verdiklerini belirten Yıldırım, “Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu’na çok teşekkür ediyoruz. Bizler de hem atölyelerin hem laboratuvarlarının bulunduğu okulumuzu ziyarete geldik. Öğrencilerimiz burada uygulamalı derslerini yerinde ve uygun atölyelerde alacaklar ve eğitimlerini tamamlamış olacaklar. Kat hizmetleri, ön büro ve servis elemanıyla ilgili eğitimlerimiz hızlı ve nitelikli bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak turizm sektörüne iyi bir istihdam sağlamak adına çalışmaya devam ediyoruz” sözlerine yer verdi.

PROF. DR. EGE: “BÜYÜKŞEHİR’LE BİRLİKTE PAYDAŞ OLMAKTAN GURUR VE MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege “Mersin Üniversitesi olarak bu projede Büyükşehir Belediyesi ile birlikte paydaş olmaktan gurur ve memnuniyet duyuyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimize akademisyenlerimiz tarafından bu eğitimlerin verilmesi bizleri de memnun etmekte. Umarım bu proje sonunda eğitim alan gençlerimiz de kariyerinde iyi yerlere gelecektir” ifadelerini kullandı.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerin tamamının MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi’nde yapılacağını kaydeden Ege, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birçok projeyi ortak yürüttüklerini dile getirerek, eğitim ve istihdama yönelik projelerde daha fazla yer alacaklarını kaydetti.

GENÇLER, İSTİHDAMI KOLAYLAŞTIRAN PROJEDEN SON DERECE MEMNUN

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden sonra ailesiyle birlikte Mersin’e gelen Beyza Şahintaş, gençlerin istihdam edilmesini sağlayan ‘MERTUSEG’ projesini oldukça faydalı bulduğunu söyleyerek, “Projede departmanlar ve benim çalışmak istediğim alan ön büro. Bir otelde resepsiyonist olarak çalışmak istiyorum. Proje bizlere bir kapı açıyor. Çünkü depremi sadece yaşayan bilir. O süreçte benim ders çalışma veya başka bir yerde çalışma gibi bir imkânım yoktu. Ben gerçekten bana bu imkân tanındığı için Büyükşehir’e çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Kursiyerlerden Batuhan Atıcı, bir dönem iş aradığını ve bu süreçte Büyükşehir’in projesine denk geldiğini ifade ederek, “Önce bir form doldurma süreci oldu ve beni mülakata çağırdılar. Daha sonra projede yer aldım” dedi. Gençlerin hem okurken hem mezun olduktan sonra oldukça kaygılı olduğunu dile getiren Atıcı, “Benim 3-4 ay iş arama dönemim oldu. Bu süreçte MERTUSEG tırı ile karşılaşmam benim için büyük bir fırsat oldu. Bunu değerlendirmek istedim. Gençler kesinlikle umutlarını kaybetmesin. Kesinlikle bir umut doğuyor” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Özlem İmece de projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Gerçekten gençlerin önünü açacak bir proje. Başkanımız Vahap Seçer’ e çok teşekkür ederim. Ben birçok sektörde çalıştım ve turizm neden olmasın diye düşündüm.  Proje sayesinde epey bir yol alacağımı düşünüyorum” diye konuştu.

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