Mersin'de engelleri aşmak artık daha kolay

Sosyal belediyecilik anlayışı içinde, her vatandaşın huzurla ve sağlıkla yaşayabilmesi için açtığı sosyal tesislerle onlara destek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ etkinliği düzenledi.MERSİN (İGFA) - Geçtiğimiz aylarda Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hayata geçirdiği Otizm Aile Danışma Merkezi ile Büyükşehir, hem 0-72 ay arası Otizm Spektrum Bozukluk tanısı konan çocuklara, hem de ailelerinin yaşadığı psikolojik sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla, onların yanlarında olmaya devam ediyor. Erken yaşta başlayan ve uygun tedavi yöntemi ile oldukça başarılı sonuçlar elde edilen bu bozuklukta, Otizm Spektrum tanısı konan çocuklara; sosyal, bilişsel, ruhsal ve motor becerilerinin gelişmesi için, uzman kadro eşliğinde eğitimler veriliyor. En etkili tedavi yönteminin özel eğitim ve rehabilitasyon olduğu bilinci ile özelde oldukça maliyetli olan bu hizmete Büyükşehir aracılığı ile ücretsiz erişen vatandaşlar, çocuklarının kaydetmiş oldukları ilerlemeden oldukça memnunlar.

“ERKEN DÖNEM EĞİTİMLERİ SAYESİNDE, ÇOCUKLARIMIZ YAŞITLARINI YAKALAYABİLİYOR”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Otizm Aile Danışma Merkezi’nde; çocuklara ücretsiz bir şekilde yoğun özel eğitim, duyu bütünleme ve psikolojik danışmanlık hizmeti verdiklerini belirten Otizm Aile Danışma Merkezi Sorumlusu Fizyoterapist Bilge Yıldırım, “Erken dönemde yapılan bu müdahaleler ile çocuklarımız yaşıtlarını yakalayabilmekte ve daha sonrasında da bağımsız bir şekilde, günlük yaşamlarına devam edebilmektedir. Tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyoruz. Otizm’in farkındayız. Her zaman onların yanındayız” ifadelerini kullandı.

EBEVEYNLER, ÇOCUKLARININ GÖSTERDİKLERİ GELİŞİMDEN SON DERECE MUTLU VE MEMNUN

Oğlunun 3,5 yaşında olduğunu ve yaklaşık 5 aydır Büyükşehir Otizm Aile Danışma Merkezi’nden faydalandığını söyleyen Gülizar Efe Türk, “Çocuğum daha önce gerideydi ve şu an ilerleme kaydetti. Oğlum önceden çatalı bile doğru düzgün tutamıyor, merdivenleri çıkamıyordu. Şu an biraz zorlansa da çıkabiliyor. İlerleyen zamanlarda çocuğumun daha da düzeleceğine inanıyorum ve umutluyum” dedi. Öğretmenlerin oldukça ilgili ve sevecen olduğunu da belirten Gülizar Efe Türk, “Oğlum önceden benim ve babasının ismini bilmezdi. Şimdi bize adımızla sesleniyor. Buraya geldiğimizde çok sevinip, mutlu oluyor. Gözüm arkada kalmıyor” diye konuştu.

Çocuğu Büyükşehir Otizm Aile Danışma Merkezi’nden faydalanan anne Yağmur Deli, Otizm Aile Danışma Merkezi açılmadan önce Büyükşehir’in Engelsiz Yaşam Merkezi’nde duyu bütünleme hizmetinden yararlandığını dile getirdi. Çocuğunun, aldığı eğitimler sayesinde oldukça gelişme kaydettiğini aktaran Yağmur Deli, “Toprak, el tutmaktan nefret eden, kalem tutmayı reddeden bir çocuktu. Buradaki hocalarımız sayesinde bu problemimizi aştık. Şimdi oğlumla el ele tutuşup yürüyebiliyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti ücretsiz bir şekilde sunmasıyla ilgili de konuşan Yağmur Deli, “Oğlum ve tanıdığım diğer bütün arkadaşları elimizde büyüdüler. Eğer burası olmasaydı, gerçekten alternatifimizin olacağını zannetmiyorum” sözlerine yer verdi.

Otizm Merkezi’nden faydalanan Toprak Deli ise duygularını, “Burada resim ve boyama yapıyoruz. Oyun oynuyoruz. Burayı çok seviyorum” şeklinde dile getirdi.

Çocuğunun daha önce asosyal olduğunu, Büyükşehir Otizm Aile Danışma Merkezi’nden sonra arkadaşlık ilişkilerini kuvvetlendirdiğini belirten bir diğer ebeveyn Nermin Avcı ise, “Oğlum pek arkadaşlık ilişkisi kuramıyordu. Okulda genelde tek başınaydı. Burada verilen grup dersleri sayesinde arkadaşlarıyla oyun oynama başladı” diye konuştu. Oğlunun şu an daha özgüvenli olduğunu ve arkadaşlık ilişkisi kurduğunu belirten Nermin Avcı, “Belediyemizin bizlere böyle bir destek sunmasının, bize çok büyük bir artısı oldu. Buradaki öğretmenlerimiz çok özverililer. Çocuklarımızı, kendi çocuklarından ayırt etmiyorlar. Burada, kendi evimdeymişim gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.