Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden depremzedelere destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ilk gününden itibaren hem depremin etkilediği illerde yaşayan vatandaşların, hem de Mersin’e gelen depremzede vatandaşların daima yanlarında olarak, onlara destek olmayı sürdürdü.MERSİN (İGFA) - 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem sonrasında 3 bin 80 araç, 1014 iş makinesi ve 7 bin 994 personel, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen faaliyetlerde görev aldı. Tüm birimleri ile koordineli bir şekilde çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bu zor zamanlarını aşabilmeleri için bütün imkânlarını seferber ederek, tüm Daire Başkanlıkları ile koordineli bir çalışma yürüttü ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi. Büyükşehir Belediyesi, depremin yaşandığı ilk andan itibaren arama-kurtarma çalışmalarına da destek vererek, bölgede etkin bir şekilde çalışma yürüttü.

DEPREMZEDELER, ULAŞIMDAN KONAKLAMAYA HİÇBİR ALANDA YALNIZ BIRAKILMADI

Ulaşım, transfer, altyapı ve konaklama hizmetleri konusunda da depremzedeleri yalnız bırakmayan ve onlara bir an bile olsun yalnız olduklarını hissettirmeyen Mersin Büyükşehir; Hatay’dan 11 bin 482, Adıyaman’dan 823, Kahramanmaraş’tan 2 bin 125, Gaziantep’ten 46 ve Osmaniye’den de 588 depremzedenin Mersin’e transferini sağladı. Kente gelen depremzedeler, Afetzede Belgesi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’ne ait Toplu Taşıma Araçlarını ücretsiz olarak kullanabildi ve bu süreçte de 100 bine yakın depremzede ücretsiz bir şekilde toplu taşıma hizmetlerinden faydalandı.

6 Şubat 2023 tarihi itibariyle Büyükşehir Belediyesi’ne ait öğrenci yurtları ve konukevleri gibi birimler de depremzedelere açıldı. Bunun yanı sıra Yenişehir Fuar Alanı ile Erdemli Hal Tesisleri de depremzedeler için geçici yaşam alanlarına dönüştürüldü. Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan geçici barınma merkezlerinde, yurt ve konukevlerinde toplam 6 bin 797 depremzede ağırlanarak, onlara sıcak birer yuva olanağı sağlandı. Büyükşehir’in Barınma Merkezleri’nde konaklayan depremzedelerden 85’i Adana, 433’ü Adıyaman, 18’i Diyarbakır, 407’si Gaziantep, 4 bin 695’i Hatay, 646’sı Kahramanmaraş, 1’i Kilis, 455’i Malatya, 24’ü Osmaniye ve 33’ü Şanlıurfa’dan kente geldi.

DEPREM BÖLGESİ DE UNUTULMADI

Mersin’e gelen depremzedelerin yanında olmayı sürdüren Mersin Büyükşehir, depremden etkilenen illerde de hizmetlerini aksatmadan devam ettirdi. Hatay’da 3 bölgede internet erişim noktaları oluşturulurken, MESKİ ekipleri tarafından afet bölgelerinde içme suyu ve kanalizasyon bakım-onarımı yapıldı. Uluslararası Lions Kulüpleri ile yapılan işbirliğiyle Hatay’da 1500 kişilik çadır ve 300 kişilik konteyner kent, Adıyaman’da ise 670 adet konteynerden oluşan Konteyner Kent oluşturuldu.

Sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler alanında da depremzedelerin yanında olmaya devam eden Büyükşehir tarafından, 6 Şubat–21 Nisan 2023 tarihleri arasında afet bölgelerinde 1000 kişilik kapasiteye sahip mobil mutfak tırı ile depremzedelere her öğün yemek hizmeti verildi. Bugüne kadar gerek afet bölgelerinde kalan, gerekse de Mersin’de yurt, otel ve geçici barınma merkezleri gibi yerlerde konaklayan depremzedelere toplam 556 bin 136 kişilik kahvaltı, 492 bin 364 kişilik çorba ve 1 milyon 617 bin 280 kişilik de sıcak yemek verildi. Afet bölgelerine 121 bin 510 adet ekmek, 6 tır su ve 23 araç da karışık gıda gönderimi yapıldı.

7 NOKTADA KURULAN DAYANIŞMA MERKEZLERİ İLE ACİL İHTİYAÇLAR HIZLA KARŞILANDI

Depremzedelerin acil ihtiyaç duyduğu malzemeleri karşılamaları amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 noktada Dayanışma Merkezleri kuruldu. 10 Mart 2023 tarihine kadar hizmet veren Dayanışma Merkezleri’nde 15 bin 979 kişiye hijyen malzemesi ve 15 bin 873 kişiye de kıyafet desteği verildi. Depremzede vatandaşlar için ayrıca 11 bin 857 adet battaniye, 10 bin 867 adet yatak, 10 bin 322 adet yastık, 3 bin 910 adet çarşaf ve 1300 adet yastık kılıfı dağıtımı da gerçekleştirildi. Depremzede ailelere yönelik olarak 15 bin adet gıda kolisi dağıtımı da yapan Mersin Büyükşehir, depremden etkilenen vatandaşları bir an bile yalnız bırakmadı.

ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM HAYATLARI ÖNCELİKLİ TUTULDU

Deprem dolayısıyla yaşanan süreç nedeniyle eğitim hayatlarını aksatmamaları için öğrencilere de desteğini sürdüren Mersin Büyükşehir; kente gelen depremzede öğrencilere, içerisinde kırtasiye malzemelerinin yer aldığı okul çantası dağıtımı yaptı ve toplam 10 bin adet okul çantasını teslim etti. Deprem bölgesinden gelen öğrencilere Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nde sınava hazırlık desteği de veren Büyükşehir’in LGS Kurs Merkezleri’nde 70, YKS Kurs Merkezleri’nde de 300 öğrenci eğitim gördü.

PSİKO-SOSYAL DESTEK VE SAĞLIK HİZMETLERİ İLE DEPREMZEDELER UNUTULMADI

Büyükşehir tarafından 3 bin 59 depremzedeye psiko-sosyal destek, 13 bin 411 depremzedeye ise sağlık hizmeti verildi. Deprem bölgelerinden Mersin Limanı’na gelen depremzede yaralıların da hastanelere nakil işlemleri, Büyükşehir’in ambulansları ile sağlandı. 203 depremzedeye tekerlekli sandalye yardımı yapan Mersin Büyükşehir, üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak hizmet veren Çamaşır Kafelerde de 3 bin 747 depremzedeye çamaşır yıkama ve çamaşır kurutma hizmeti verdi. Adıyaman ve Mersin’de kalan toplam 2 bin 241 depremzedeye mobil kuaför hizmeti de verildi. Mersin Büyükşehir’in Mesleki Eğitim Merkezleri MERCEK’lerde eğitim gören kursiyerler tarafından bir dayanışma örneği gösterilerek; depremzedeler için 604 adet giysi, 25 adet battaniye ve 23 adet yastık yapıldı.

Cenaze ve defin hizmetleri konusunda da hizmet veren Mersin Büyükşehir; Mersin’de 366 depremzedenin, Hatay’da ise 3 bin 518 depremzedenin defin işlemlerini gerçekleştirdi. Hatay’a gönderilen cenaze nakil araçlarıyla da, 1059 kişinin cenazesinin nakli sağlandı.

Bu süreçte Teksin uygulaması ve ALO 185 hattı üzerinden Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine rahatlıkla ulaşan vatandaşların talepleri de anında karşılandı.