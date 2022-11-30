Merkezi Hekim'den 200 milyon randevu alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılbaşından bu yana MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'nin 10 aylık döneminde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 200 milyon randevunun alındığını, günlük randevu sayısının COVID-19 salgınından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gitmeyeceğiniz randevuyu MHRS üzerinden iptal edin" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1597974974736003072