'Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,7'ye indi

Merkez Bankası anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,7'ye indi.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, Eylül ayı piyasa katılımcıları anketini yayımladı.

Anket sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70,60'tan yüzde 67,73 seviyesine geriledi.

Ankete katılan piyasa katılımcıları 12 ay sonra enflasyonun yüzde 36,74 seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

Hatırlanacağı gibi bir önceki dönemde bu tahmin yüzde 41,99'du. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 19,65 TL iken, bu anket döneminde 19,51 TL oldu.

DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 22,03 TL ve 22,07 TL olarak gerçekleşti.

https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1570670828211273728