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Merkez Bankası'na üç atama!

GÜNDEM 28.07.2023, 00:23
Merkez Bankası'na üç atama!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alınan ve boşlan Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.

Atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

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