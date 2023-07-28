Merkez Bankası'na üç atama!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alınan ve boşlan Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.

Atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.