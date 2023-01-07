Merinos AKKM doluluğu ikiye katladı

Bursa’da etkinlik ve fuar organizasyonları ile kültürel ve sanatsal buluşmaların merkezi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, pandeminin etkilerinden kurtuldu.BURSA (İGFA) - Bursa’da farklı etkinlik ve fuar organizasyonlarının yanında kültürel, sosyal ve sanatsal buluşmaların merkezi olan Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, pandeminin olumsuz etkilerinden 2022 yılında tamamen kurtuldu. 2021’de 240 olan kullanılan gün sayısı 327’ye, 370 bin olan ziyaretçi sayısı da 742 bine çıktı.

Bursa’nın turizmden aldığı payı artırmak amacıyla kentin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini uluslararası arenada tanıtma hamlesi başlatan Büyükşehir Belediyesi’nin ‘özellikle kongre turizmindeki’ en önemli kozu Merinos AKKM. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ tarafından işletilen Merinos AKKM, hizmete açıldığı 6 Haziran 2010’dan bu yana 9 bin 358 etkinlikte toplam 6 milyon 709 bin 352 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de 2020 yılı mart ayı başında etkilerini göstermeye başlayan pandemi tedbirlerinden Merinos AKMM de çok fazla etkilendi. Birçok etkinliğin iptal edilmesi ile nisan, mayıs ve haziran aylarında tamamen kapalı olması nedeniyle açıldığı günden bu yana en kötü yılını geçiren Merinos AKKM, 2020’yi 314 etkinlik ve 169 bin 885 ziyaretçi hareketiyle kapatmıştı. 2021’i daha verimli geçirmek amacıyla pandemiye karşı her türlü tedbiri alan Merinos AKKM, 2021’in 240 günü kullanıldı ve yılı 497 etkinlik ve 369 bin 925 ziyaretçiyle bitirdi.

İKİYE KATLANDI

Merinos AKMM, pandeminin etkisinde geçen 2020 ve 2021’in tüm kötü izlerini 2022’de sildi ve birbirinden farklı etkinliklerle yılı dolu dolu geçirdi. Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi nedeniyle düzenlenen pek çok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan Merinos AKKM’de geçtiğimiz yıl 17 uluslararası, 16 ulusal etkinlik, 37 sanatsal etkinlik ve 16 fuar düzenlendi. Yılın 327 günü kullanılan Merinos AKKM’de 1056 etkinlik yapıldı ve kişi hareketi de 742 bin 965 ile bir önceki yılın iki katına çıktı. 2022’de 11 bin 970 kişi ile Ağustos en sakin ay olurken, Kasım ise 113 etkinliğe katılan toplam 160 bin 950 kişiyle en yoğun ay oldu.

KENTE DEĞER KATIYOR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi açısından pandeminin tüm kötü izlerinin 2022’de ortadan kalktığını söyledi. Merinos AKKM’nin kent merkezinde, erişimin kolay olduğu bir lokasyonda bulunmasının büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Türk Dünyası Kültür Başkenti olmamız hasebiyle, uluslararası katılımlı pek çok etkinliğimizi kongre merkezimizde gerçekleştirdik. Konser, sergi, konferans, panel, tiyatro gibi pek çok etkinlik ve fuarlarla Bursalıları bu yıl buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.