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Meriç’te 21 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM 26.01.2024, 09:05
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.EDİRNE (İGFA) - Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Afganistan, Filistin ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyon, Meriç ilçesine bağlı Kızılağaç beldesi yakınlarında gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik yaptığı çalışmalarda, 21 düzensiz göçmeni tespit etti. Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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