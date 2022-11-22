Meriç Nehri'ndeki köpüklenme araştırılıyor

Edirne'de Meriç Nehri'nden alınan numuneler köpüklenmenin nedeninin tespiti için laboratuvara gönderildi.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meriç Nehri'ndeki köpüklenmenin nedeninin tespit edilmesi amacıyla alınan numuneleri Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meriç Nehri'nin bir bölümünde meydana gelen köpüklenme ile ilgili olarak Edirne Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün çevre denetim ekipleri ile yetkili çevre laboratuvarının ivedilikle bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Bölgedeki atık su kaynaklarının denetlenerek tesislerden kaynaklanan atık suların mevzuatta öngörülen standartları sağlayıp sağlamadığının tespitinin de yapılacağı analizlerin Çevre Referans Laboratuvarı'ndan gelecek sonuçlarla köpüklenmenin de nedeninin ortaya çıkacağı kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, 2022 yılında Meriç-Ergene Havzası'nda su kirliliğinin önlenmesine yönelik bin 230 çevre denetimi gerçekleştirildiği anımsatılarak, denetimlerde 86 işletmeye atık su deşarjıyla ilgili 16 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandığı, bir işletmenin ise faaliyetten men edildiği vurgulandı.

Yeni alınan numunelerin analiz sonuçlarının standartların üzerinde olduğu tespit edilen kurum, kuruluş ve işletmeler hakkında da gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanacağı bildirildi.