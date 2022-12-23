'Meriç Nehri' köprüsünün ayakları temizleniyor

Türkiye ile Yunanistan'ı birbirine bağlayan Meriç Nehri'ndeki köprünün ayaklarının temizlenmesi için iki taraf anlaşmaya vardı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili başkanlığındaki heyet ile Yunanistan'daki sınırlardan sorumlu Vali Yardımcısı Dimitrios Petrovist heyetleri sınır noktasında bir görüşme gerçekleştirdi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, üzerinden yılda 2 milyon insanın geçtiği sınırlarımız arasında bulunan köprünün ayaklarında oluşan ağaçlar ve dalların temizliği için DSİ ve Yunanistan teknik ekibinin 10 Ocak'ta ortak temizlik çalışması yapacağını açıkladı.

Heyetler düzenli aralıklarla bir araya gelerek ortak Çalışma konusunda fikir alışverişinde bulunacağını kaydeden Kaymakam Sevgili, ikinci görüşmenin Ocak ayında İpsala Sınır Kapısı'nda gerçekleşeceğini duyurdu.

Heyetler önce Kipi Gümrük Kapısı'nda sonra ise köprü üzerinde incelemelerde bulundu.