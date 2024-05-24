Mereto Dağı turizme kazandırılıyor

Batman Valisi Ekrem Canalp, Mereto dağında yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve yeni yapılacak çalışmaları yerinde tespit etmek için Mereto dağına tırmandı.BATMAN (İGFA) - Çalışırlar Köyü'nden araçlarla Harrut Yaylası'na kadar giden Vali Canalp ve beraberindekiler, yayladan 4 saatlik bir tırmanıştan sonra 2 bin 978 metre rakımlı bölgenin en yüksek dağı olan Mereto Zirvesi'ne vardılar.

Yeni açılan yol güzergahında ve Mereto Zirvesi'nde inceleme yapan Vali Canalp, geçen yıl Mereto Dağı eteklerine kadar açılan araç yolunun zirvede bulunan Ermeni Surp Astvadzatsin Meryem Ana Kilisesi'ne kadar açılması talimatını verdi. Mereto Dağı'nın zirvesini ziyaret etmek isteyen yaşlıların ve uzun süre yürümekte zorluk çekenlerin de rahat bir şekilde zirveye ulaşmaları için yolun zirveye kadar açılacağını belirten Vali Canalp, ayrıca zirvede bulunan Ermeni Surp Astvadzatsin Meryem Ana Kilisesi'nin restore edilmesi ve inanç turizmine kazandırılması için de Kültür Turizm İl Müdürlüğü yetkileriyle görüşerek çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Vali Canalp, Mereto dağının muhteşem manzarasıyla bölgede yaz aylarında bulunmaz bir nimet olduğunu belirterek özellikle yazın sıcak aylarında serinlemek isteyenlerin buraları gelip görmelerini istediklerini ve buraları daha cazip hale getirmek için gerekli olan bütün çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Vali Canalp'a Sason Kaymakamı Murat Mete, Sason İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenüs, Sason 7. jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ali Arlı, Sason İlçe Özel İdare Müdürü Fikret Kılıç ve Batman Valiliği Basın Müdürü Vahap Asma eşlik etti.