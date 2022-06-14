Mereto Dağı'na yılın ilk tırmanış

Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır İl Temsilciliği ve Diyarbakır Doğa Sporları (DİDOSK)'nın organizesiyle bölgenin çeşitli illerinden gelen 15 dağcı Batman’ın Sason ilçesindeki Mereto Dağı'na 2022 yılının ilk tırmanışını gerçekleştirdi.Yenibahar Haber / BATMAN (İGFA) - Sabah saatlerinde Çalışırlar Köyü'nden tırmanışa geçen ekip 8 saatlik bir yürüyüşün ardından zirveye ulaştı.

Zirvede çeşitli etkinlikler yapıp fotoğraf çeken dağcılar yaz aylarında karla buluşmanın sevincini yaşadı.

10 yıldır bu dağa her yıl tırmanış gerçekleştirdiklerini belirten Kadri Sencar, “Güneydoğu’nun çatısı Mereto dağı 2973 metre rakımlı, zirvesindeki zamana meydan okuyan kilisesi, zengin florası ve eteklerinde yaşayan farklı kültürler, farklı inançta yaşayan halklar için kutsal bilinen bir dağ, Diyarbakır Doğa Sporları kulübü olarak yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak her yıl hayranlıkla tırmanışlar düzenliyoruz. Türkiye Dağcılık Federasyonunun ülke geneli katılımlı ve Türkiye’deki bütün doğa sporları kulübelerinin buraya gelip faaliyet yapmalarını arzu ediyorum” dedi.

Tırmanışa katılan dağcılardan Yeliz Çuban da daha önce Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır il temsilciliğinin organizesiyle bu tırmanışlara katıldığını belirterek bu mevsimde karda yürümenin keyfini yaşadıklarını söyledi.