Son Dakika
Meral Akşener'in acı günü
GÜNDEM 03.02.2024, 09:04
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası hayatını kaybetti.İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti.
Özen'in cenazesi bugün ikindi namazını takiben İzmit’in Gündoğdu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|24
|63
|2. Fenerbahçe
|23
|60
|3. Trabzonspor
|23
|37
|4. Beşiktaş
|23
|36
|5. Rizespor
|23
|35
|6. Antalyaspor
|23
|34
|7. Kasımpasa
|23
|32
|8. A.Demirspor
|23
|31
|9. Başakşehir
|23
|30
|10. Sivasspor
|24
|30
|11. Ankaragücü
|24
|29
|12. Hatayspor
|24
|28
|13. Kayserispor
|23
|27
|14. Alanyaspor
|23
|27
|15. Samsunspor
|24
|26
|16. Karagümrük
|24
|24
|17. Gaziantep FK
|23
|23
|18. Pendikspor
|23
|23
|19. Konyaspor
|23
|21
|20. İstanbulspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|48
|2. Göztepe
|20
|39
|3. Kocaelispor
|20
|39
|4. Sakaryaspor
|21
|36
|5. Bodrumspor
|20
|35
|6. Ahlatçı Çorum FK
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|21
|33
|8. Gençlerbirliği
|20
|31
|9. Boluspor
|20
|29
|10. Ümraniye
|20
|24
|11. Manisa FK
|20
|23
|12. Erzurumspor
|20
|23
|13. Keçiörengücü
|20
|23
|14. Adanaspor
|20
|20
|15. Şanlıurfaspor
|20
|19
|16. Tuzlaspor
|20
|19
|17. Altay
|20
|11
|18. Giresunspor
|20
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|22
|51
|2. M.City
|21
|46
|3. Arsenal
|22
|46
|4. Tottenham
|22
|43
|5. Aston Villa
|22
|43
|6. West Ham United
|22
|36
|7. M. United
|22
|35
|8. Newcastle
|22
|32
|9. Brighton
|22
|32
|10. Chelsea
|22
|31
|11. Wolves
|22
|29
|12. Bournemouth
|21
|26
|13. Fulham
|22
|25
|14. Crystal Palace
|22
|24
|15. Brentford
|21
|22
|16. Nottingham Forest
|22
|20
|17. Luton Town
|21
|19
|18. Everton
|22
|18
|19. Burnley
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|57
|2. Girona
|22
|55
|3. Atletico Madrid
|22
|47
|4. Barcelona
|22
|47
|5. Athletic Bilbao
|23
|45
|6. Real Sociedad
|22
|36
|7. Real Betis
|22
|34
|8. Valencia
|22
|32
|9. Las Palmas
|22
|31
|10. Getafe
|22
|29
|11. Deportivo Alaves
|22
|26
|12. Osasuna
|22
|26
|13. Rayo Vallecano
|22
|24
|14. Villarreal
|22
|23
|15. Mallorca
|23
|20
|16. Sevilla
|22
|17
|17. Celta Vigo
|22
|17
|18. Cadiz
|22
|16
|19. Granada
|22
|11
|20. Almeria
|22
|6
Röportaj & Söyleşi Tümü