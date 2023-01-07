Memurlara seyyanen zam yapılmalı

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, memur ve emekliye yapılan yüzde 30 zammın yetersiz olduğunu dile getirerek, iktidara tepki gösterdi.KONYA (İGFA) - Emekli ve memurun hakkının yendiğini kaydeden Yokuş, “Asgari ücretli sizden bin 100 lira alacaklı bugün itibarıyla. Bugün itibarıyla memurlara en az seyyanen 2 bin lira zam yapmanız lazım” dedi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamma ilişkin TBMM konuştu.

Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 30 zammın yetersiz olduğunu ifade eden Yokuş, iktidara yüklendi. “2002 yılında ortalama memur maaşı asgari ücretin tam yüzde 170 fazlasıydı” diyen Yokuş, şöyle konuştu: “Yine, 2002 yılında en düşük emekli maaşı asgari ücretin üstündeydi. Yine, 2002 yılıyla hani karşılaştırıyorlar ya ‘eski Türkiye, yeni Türkiye’ diye, şimdi o günden bu yana ne olmuş? diye baktığımız zaman, aslında emeğin, alın terinin, emeklinin millî bütçeden aldığı pay sürekli düşmüş, sürekli sermayeye aktarmış bizim AK Parti iktidarımız. Hele, son iki yılı söyleyeyim size, son iki yılda emekçilerin, üretenlerin millî gelirden aldığı pay yüzde 37'den yüzde 25'e gerilemiş yani tam yüzde 12 oranında geriye gitmiş. Şimdi, bu gerçekler ortadayken ‘Yüzde 30 artırdık’ diye müjdeliyorlar. Yahu, bu yüzde 30'un zaten yüzde 8-8,5'u memurun alacağı, yine emeklinin alacağı, siz alacağını bile zamanında vermiyorsunuz, enflasyon farkını verirken de ‘müjde’ diyorsunuz. Ya, biraz insaflı olun. Bir insanın hakkını verirken sanki artı bir şey veriyormuş gibi ‘Müjde... Müjde...’ Böyle bir anlayış olabilir mi?”

“BÜYÜMEDEN HİÇ PAY VERMEDİNİZ”

İktidarın bugüne kadar memur, asgari ücretli ve emekliye büyümeden hiç pay vermediğini söyleyen Yokuş, “Bugüne kadar emekliye, memura, asgari ücretliye, işçiye büyümeden hiç pay vermediniz. İddia ediyorum, ispatlamaya da hazırım. Şunu da yaptınız; Her sene burada defalarca söyledim "Memuru, emekliyi, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik." dediniz, vergi adaletsizliğiniz yüzünden hep ezdirdiniz. Daha iki üç sene önceye kadar asgari ücretli bile vergi dilimlerinden dolayı mağdur oluyordu, maaşları düşüyordu; onu düzelttiniz, doğru yaptınız ama bugün işçi, memur... Şimdi ‘Yüzde 30 zam yaptık’ diyeceksiniz. Yıl içinde bu artışın -zaten bir kısmı kendi artışı, üçte 1'i kendi hakkı- zaten en az yüzde 5'ini, 6'sını, 7'sini vergi olarak geri alacaksınız. Yahu niye düzeltmiyorsunuz? Bir de diyeceksiniz ki; ‘Biz resmî enflasyona memuru, emekliyi ezdirmedik’ Yahu, yalan söylüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“MEMURLARA 2 BİN LİRA SEYYANEN ZAM YAPILMALI”

Emekli maaşlarının en az ücret seviyesine çıkartılması gerektiğini vurgulayan Fahrettin Yokuş, “Asgari ücretli sizden 1.100 lira alacaklı bugün itibarıyla. Bugün itibarıyla memurlara en az seyyanen 2.000 lira zam yapmanız lazım. Bugün itibarıyla, asgari ücrete yaptığınız o zamla beraber, emeklilerin ücretini asgari ücrete çıkarmanız lazım. Buna "Müjde!" deyin, vallahi ben sizi buradan alkışlayacağım” şeklinde konuştu.