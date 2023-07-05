Memur ve emekli zammı ne olacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyon rakamı açıklandı. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası refah payı öncesi zam oranı belli oldu. Şimdi ise tüm gözler saat 12.00'ye çevrildi.ANKARA (İGFA) - Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile şekillenen Temmuz zammı refah payı hariç netleşti.

Bunun yanında SSK BAĞ-Kur emekli zammı 2023 ikinci yarısı için ortaya çıktı.

Memur ve memur emeklileri sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17,77, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77 zamma hak kazandı. Kesin zam oranı refah payı eklenmesiyle netleşecek.

GÖZLER SAAT 12.00'DEKİ TEKLİFTE.. MAAŞLAR NE OLACAK?

Memur ve emekli zamlarına ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak. Teklifin saat 12.00'de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in Meclis Başkanlığı'na sunması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon Haziran'da yüzde 3,92 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon oranının yüzde 19,77 olarak hesaplanması ile SSK emekli zammı ve Bağ-Kur emekli maaşları da Temmuz ayından itibaren bu oranda artmış oldu. Refah payı artışı hariç memur emeklisi ve memur zammı oranı ise yüzde 17,64 olarak hesaplandı.

Enflasyon rakamlarına göre hesaplama yapıldığında 7.901 TL olan memur emeklisi maaşı yüzde 17,64'lük artış ile 9.294 liraya yükseldi. Ancak yüzde 85,68'lık zam oranı memur emeklisi için de uygulanırsa bu rakam 14.671 TL'ye yükselecek.