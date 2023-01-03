Memur-Sen'den beklenti: İlave ek zam

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon farkının belli olmasının ardından 'ek zam' çağrısı yaptı. Yalçın, "Sıradaki müjde 'ilave ek zam' olmalı" dedi.ANKARA (İGFA) - TÜİK tarafından enflasyona yönelik verilerin açıklanması ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Sıradaki müjde ilave ek zam olmalı" çağrısı yaptı.

İşte Ali Yalçın açıklamasında, TÜİK Aralık ayı enflasyon oranının yüzde 1,18 açıklanmasıyla birlikte; yıllık enflasyonun yüzde 64,27, enflasyon farkı yüzde 7,84 ve kamu görev./emeklilerinin maaş/ücretlerine yüzde 8 Toplu S. artışıyla beraber yansıyacak oran yüzde 16,47 olarak belli olduğunu anımsattı.

"2022 yılında küresel ekonomik krizin yansımasıyla oluşan enflasyonist durumdan kamu görevlilerimizi korumak için maaş/ücretlere toplamda yüzde 87 artış yapılmış, Gelir V.muaf., Sözleşmeliye kadro ve Ek Gösterge düzenlemesi gibi çalışma hayatına yönelik birçok önemli adım atılmıştır" diyen Yalçın, paylaşımında, "Haklı beklentilere cevap verecek şekilde asgari ücrete yapılan artış, sabit gelirlinin korunması yönünde gösterilen iradenin önemli bir yansımasıdır. Asgari ücrete oran/tutar bazında yapılan tarihi artışı gerekçe kılan piyasa gerçekleri, kamu görevlilerimiz için de geçerlidir. 2023 yılının ilk müjdesi, 2022 yılındaki kararlı iradeyi devam ettirir nitelikte kamu görevlilerimize verilecek “ek zam” olmalıdır. Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla; ,47 artışa ilave yapılacak “ek zam” kamu görevlilerimizi/emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/_aliyalcin_/status/1610170714153226241