Memur-Sen Bursa'dan seslendi: Gerçekçi teklif bekliyoruz

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Ramazan Acar, Memur-Sen ve 11 yetkili sendikamızla 7. Dönem toplu sözleşmede masaya sunduğumuz gerçekçi tekliflerimize karşı, kamu işvereninin verdiği yetersiz teklifleri protesto ederek, "Alın terinden tasarruf olmaz" çağrısını yineledi.BURSA (İGFA) - Kamu İşveren Heyeti’nin kamu görevlilerine sunduğu maaş teklifini kabul etmeyen Memur-Sen’e bağlı sendikalar, Bursa Şehreküstü Meydanı’nda eylem yaptı.

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi, Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, yaptığı basın açıklamasında “Aklıyla, fikriyle, emeğiyle bu ülkenin yükselmesi için ter akıtan, milletine hizmet için alın teri döken kamu görevlisi ve emeklisi kardeşlerim. Sorumluluğumuz bilinciyle, emeğimizin hakkını savunmak, sesimizi duyurmak için bugün burada olduğu gibi 81 ilimizde alanlarda, meydanlardayız. Memur-Sen ve 11 yetkili sendikamızla 7. Dönem toplu sözleşmede masaya sunduğumuz gerçekçi tekliflerimize karşı, kamu işvereninin verdiği yetersiz teklifleri protesto ediyoruz. Kamu İşvereninin, masanın emek tarafının sesini duymadığını düşündüğümüz için 81 ilden sesimizi yükseltmek üzere bugün buradayız. Buradan, “sorunların çözüleceği yer toplu sözleşme masasıdır” sözümüzü bir kez daha tekrar ediyoruz. Biz; 2 yıldır toplu sözleşme masasının toplanmasını, masanın dışında yapılan eksik ve yanlış düzenlemelerle bozulan gelir dağılımı adaletsizliğinin düzeltilmesini, sorunun bütün olarak görülmesini bekliyoruz. Maalesef kamu işvereni bizim beklentimizi ve teklifimizin haklılığını hala anlayabilmiş değil. Kamu İşvereni ilk teklifini 2 puan artırarak %25’e çıkarmıştır. Bu ne demektir? Sorunlarınız çözülmesin, enflasyon baskınız devam etsin, maaş artışlarınızı enflasyon farkı belirlesin demektir. Teklif, bu haliyle, Merkez Bankası’nın 2024 enflasyon tahmininin 8 puan, 2025 için de enflasyon tahmininin 4 puan altında kalmıştır.“ ifadelerini kullandı.

“PİYASANIN GERÇEKLERİNİ GÖREN BİR TEKLİF DUYMAK İSTİYORUZ”

Kısa bir ifade ile bu durumu özetlemek istediğini ifade eden Başkan Acar, ”Kamu İşvereni diyor ki; 2023 yılında enflasyon %58 çıkacak. Kamu görevlisi %25 enflasyon farkı alacak. Peki 2024 yılı için beklenti olan %33 oranına ilişkin neden anlaşılır ya da hak verilir bir cümle kurulmuyor. Neden teklif hala beklentinin yakınına bile ulaşmıyor? Bu durum Kamu İşvereninin kendi verileriyle çelişmesi, kendi ifadeleriyle ters düşmesi ve kendi beklentilerini dahi görmemesi demektir. Emekli maaşıyla ilgili feryatları dile getirdik, ses yok Seyyanen yapılan zam emekliliğe yansıtılsın dedik, yine ses yok. Kira yardımı konusundaki teklifimiz, üstelik, siyasilerce ifade edilmesine rağmen o da yok.” diye konuştu.

Bütün bu verilerden hareketle kamu işverenin öngörülerinin tutmadığını belirten Acar, “Enflasyona ezilen değil, enflasyonu ezen bir adım için “refah payı” uygulaması artık şarttır" dedi.

Kamu işvereninden gerçekçi revizeler bekliyor, memurun refahının yükseltilmesini istediklerini ifade eden Acar, "Sayın Cumhurbaşkanımız’ın 2023 Seçim Beyannamesini açıklarken ifade ettiği “enflasyonun üzerinde en az büyüme oranı kadar refah payı vereceğiz.” vaadi masada hayata geçirilsin… Büyük ve Güçlü Türkiye için güçlü memur! Güçlü memur için de refah payı şart. Onun için Memur-Sen olarak bu meydandan bir kere daha haykırıyoruz: Alın terinden tasarruf olmaz… Emeğin karşılığı kısılarak bütçe büyümez. Gerçekçi ve akılcı rakamlarla teklif revize edilsin, refah payıyla memurun ve memur emeklisinin yüzü gülsün. Bize bahaneler üretilmesin.” diye konuştu.