Memleket kadınlara sahip çıkıyor

Boşanma aşamasındaki öfkeli koca avukat çifti vurdu. Oğlu ve gelini yaralanan Memleket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Yasemin Soydan, " Kadınlar yalnız ve çaresiz değil" dedi.BURSA (İGFA) - Bursa’da boşanma aşamasındaki öfkeli koca dehşet saçtı! Avukat çifte kurşun yağdırdı… Bursa’nın İnegöl ilçesi Tapu Müdürlüğü binasında boşanma aşamasındaki bir şahıs, mallara tedbir işlemi sırasında öfkelenince, eşinin avukatı olan karı kocayı silahla vurarak yaraladı. Olay, saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’nde bulunan İnegöl Tapu Müdürlüğünde meydana geldi. Yanında çalıştırdıkları Özlem A.’nın (40) boşanma avukatlığını yapan Mustafa Furkan Soydan (29) ve avukat eşi İrem Soydan (29), mal paylaşımı için İnegöl Tapu Müdürlüğüne gitti. Kuruma Özlem A.’nın eşi Ekrem A. (45) da geldi.

Tapuda davacıların üzerine olan mallara tedbir işlemi yapıldığı sırada öfkelenen Ekrem A., elindeki tabancayla avukatlara kurşun yağdırdı. Saldırgan aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden avukat Mustafa Furkan Soydan ve avukat eşi İrem Soydan yaralandı. Yaralı avukatlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı duyan Memleket Partisi İlçe Başkanı Yasemin Soydan ise yaralanan oğlu Mustafa Furkan Soydan ve gelininin yanına hastaneye gelerek ilgilendi. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Oğlu ve gelini yaralanan Memleket Parti İnegöl İlçe Başkanı Yasemin Soydan; “Bu acı olayın sadece oğlum ve gelinimin başına geldiği için değil, bir insan bir anne bir kadın olarak geldim buraya. Bugün bu ülkenin kara vebası boşanma aşamasındaki kadınların eşleri tarafından hunharca katledilmesidir. Bugünde bunu ne yazık ki; mal paylaşımını mazeret gösteren bir koca tarafından yaşadık. Yasalar bu tip olaylara basit yaralama olarak bakıyor. Bu sorunun kökünden çözülmesi isteniyorsa bu tip suçlar cinayet yasaları ile cezalandırılmalı. Memleket iktidarında biz bunu yasayla güvence altına alarak sabit kılacağız. Kadınlar çaresiz ve yalnız değildir.” dedi.