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Memduh Büyükkılıç’tan ulaşıma 900 milyon liralık takviye

GÜNDEM 21.10.2022, 10:45
Memduh Büyükkılıç’tan ulaşıma 900 milyon liralık takviye

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak daha konforlu ve daha güvenli ulaşım için yeni raylı sistem araçları, otobüsler, kapalı duraklar, istasyonlar ve ulaşımda kolaylık sağlayacak uygulamalar ile bu alanda 900 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi, her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da daha iyi noktalara taşıma hedefiyle projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bu alanda önemli projelere imza atan Başkan Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, yeni raylı sistem araçları, otobüsler, kapalı duraklar, istasyonlar, toplu ulaşımda indirimler ve ulaşımda kolaylık sağlayacak uygulamalar gibi birçok projeyi Kayserililerin hizmetine sundu.

BÜYÜKŞEHİR’DEN YENİ ARAÇ TAKVİYELERİ

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, şehirde toplu ulaşımın önemli unsurlarından olan Raylı Sistem ağı genişletmelerinin sürdüğünü, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanmak üzere olan raylı sistem hatlarında kullanılmak üzere 647 milyon TL maliyetle 11 adet raylı sistem aracı alındığını ifade etti.

Büyükkılıç, ulaşım filosuna yeni otobüsler eklediklerini hatırlatarak, bu kapsamda 24 adet yeni otobüsün devreye alındığını, 12 adet körüklü otobüslerin de çok yakında Kayserili hemşerilerinin hizmetine gireceğini, bu hizmetin toplam maliyetinin 120 milyon TL olduğunu belirtti.

Başkan Büyükkılıç, toplu taşıma araçlarını bekleyen yolculara özel çok fonksiyonlu kapalı durakları hayata geçirdiklerini belirterek, “Mini kitaplıktan şarj ünitelerine, internet hizmetlerinden WC’lere kadar tam donanımlı ‘kapalı durak’ projesini şehrimize kazandırdık. Maliyeti 2 milyon TL olan 8 adet kapalı durağı hizmete aldık. Ayrıca Kaleönü ve Kiçikapı bölgelerinde Park et Vale hizmeti devreye alınmıştır. KAYBİS istasyon sayısını 56’ya çıkarttık.  Toplu ulaşıma online ve mobil bakiye yükleme Banka/Kredi kartları ve NFC ile ödeme seçeneklerini getirdik. 80 dakika içerisinde 2 ücretsiz aktarma uygulamasını başlattık” şeklinde konuştu.

ULAŞIM ALANINDA KOLAYLIK SAĞLAYACAK UYGULAMALAR

Ulaşım alanında kolaylık sağlayacak uygulamalardan da bahseden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Raylı Sistem İstasyonları’nda yolcu bilgilendirme ekranlarını devreye aldık. 6,9 milyon TL güncel yatırım bedeli ile 23 noktaya otomatik bilet dolum makinesi ilave ettik. İndirimli Abonman Kartı 100 TL’ye, Tam Abonman Kartı 300 TL‘ye indirdik. İndirimli abonman kullanıcı sayısında 14 kattan fazla artış sağladık. Ayrıca akıllı trafik yönetiminin gerçekleştirileceği ‘‘Trafik Kontrol Merkezi’’ yapımı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. İlk etapta 55 adet Kavşak Akıllı Kavşak’a çevrilmiş, 73 kavşakta ise çalışmalar devam etmektedir. 26 milyon TL’ye mal olan projede, bu kavşakların tamamlanmasıyla mevcut trafiğin yüzde 80’i yönetilecek konuma gelecektir. 35 milyon TL maliyetli Yatay Düşey Trafik İşaretlemeleri, Yol Çizgi Boya İşleri ve bu işlemler için makine teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir. Öte yandan 65 milyon TL’lik belediyemiz bünyesinde kullanılmak üzere 24 Adet İş Makinası da alınmıştır.”

Başkan Büyükkılıç, bu yatırımların toplam maliyetinin 900 milyon TL’yi aştığını, Kayserililere daha konforlu ve daha güvenli ulaşım için yatırımlarının hız kesmeden süreceğini sözlerine ekledi.

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