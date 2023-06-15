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Memduh Büyükkılıç vatandaşlarla kucaklaştı

GÜNDEM 15.06.2023, 13:45
Memduh Büyükkılıç vatandaşlarla kucaklaştı

Kayseri Büyükşehir Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyük Bürüngüz, Yıldırım Beyazıt ve İldem mahallelerini ziyaret ederek, yoğun ilgi ile karşılaştığı vatandaşlarla kucaklaştı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kentte mahalle sakinlerinin istekleri ile yakından ilgilenen, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyük Bürüngüz, Yıldırım Beyazıt ve İldem mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, mahalle ziyaretlerine yeni makam aracı, yerli ve milli otomobil Togg ile giderken, vatandaşların da Kayseri’de ilk ve tek olan TOGG’a ilgisi yoğun oldu.

Mahalle sakinlerini ziyaret ederek, taleplerini dinleyen Büyükkılıç, vatandaşların sıcak, samimi ilgisi ve sevgisi ile karşılandı.

İlk olarak Melikgazi ilçesinde Büyük Bürüngüz Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Büyükkılıç, “Büyük Bürüngüz Mahallemizi ziyaret ederek, hemşehrilerimiz ile bir araya geldik. Güleryüzleri ve gönül dolusu muhabbetleri ile bizleri misafir eden Büyük Bürüngüzlü hemşehrilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Daha sonra Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ne geçen Başkan Büyükkılıç, burada mahalle muhtarı ve vatandaşla sıcak ve samimi sohbet gerçekleştirerek, “Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Gonca Kaan’ı ziyaret ederek, mahalle sakinlerimiz ile birlikte keyifle sohbet ettik” dedi.

Büyükkılıç, son olarak İldem TOKİ 3’üncü Etap’ta gençlerle ve mahalle sakinleri ile buluştu. Mahalle sakinlerine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Gençlerimizle ve mahalle sakinlerimiz ile bir araya gelerek keyifli bir sohbet ortamımız oldu. Samimi sohbetleri ve misafirperverliği için hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Mahallelerde esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Büyükkılıç, esnaflar için hayırlı, bereketli işler temenni etti. Mahalle sakinleri de Başkan Büyükkılıç’a ilgisi ve yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Çocuklara Yukatel Kayserispor forması da hediye eden Büyükkılıç’a mahalle ziyaretlerinde Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir de eşlik etti.

 

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