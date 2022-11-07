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Memduh Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı programına katıldı

GÜNDEM 07.11.2022, 08:15
Memduh Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı programına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile TBMM AK Parti Grup Başkanı, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ile birlikte AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Eğitim Programına katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü Salonu’nda düzenlenen ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile TBMM AK Parti Grup Başkanı, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, AK Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkan ve üyeleri, gazeteciler Zafer Şahin ve Taha Hüseyin Karagöz ile vatandaşlar katıldı.

Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Anadolu’nun parlayan yıldızı Kayseri’nin Türkiye yüzyılında da lider şehirlerden biri olacağını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz her alanda çok büyük mesafeler kat etmiştir. Biz de Kayseri olarak Türkiye’nin hedeflerine yürüdüğü bu yolda üretimimizle, turizmimizle ve diğer imkânlarımızla katkı sağladık ve inşallah ülkemiz için daha da fazlasını yapma yönünde gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Kayseri Türkiye yüzyılında da lider şehirlerden biri olacaktır” diye konuştu.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ile Malatya Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık ise Türkiye yüzyılı ile alakalı değerlendirmelerde bulundukları hitaplarını gerçekleştirdiler.  

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği Türkiye yüzyılı ile alakalı gündemlerini konuşmak ve istişarelerde bulunmak üzere toplandıklarını ifade ederek, Kayseri’nin Türkiye yüzyılına ilim, bilim, tarih ve ticaret noktasında hazır olduğunu söyledi. 

Konuşmaların ardından Büyükkılıç ve Çopuroğlu, TBMM AK Parti Grup Başkanı Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz’a Kayserispor forması hediye ederken, Başkan Büyükkılıç, katılımcılarla günü anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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