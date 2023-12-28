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Memduh Büyükkılıç'tan ziyaret turu

GÜNDEM 28.12.2023, 08:15
Memduh Büyükkılıç'tan ziyaret turu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Jandarma İl Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Hakan Dedebağı ve Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğü görevine atanan Rahmi Şahin’i ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de yerel yönetim hizmetlerini etkin şekilde sürdürebilmek amacıyla kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile istişarelerde bulunmaya önem veriyor.

Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, Kayseri Jandarma İl Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Hakan Dedebağı’na nezaket ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi. Büyükkılıç, ayrıca Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü görevine atanan Rahmi Şahin’e iade-i ziyarette bulunarak, şehrimizde ve bölgemizde yapacağı çalışmalarda kolaylıklar temenni etti.

Ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, ‘Kayseri’ye hoş geldiniz’ diyerek, “Tecrübesi ile insani ilişkileri ile geldiği yerden edindiğimiz ve duyduğumuz bilgilere göre şehrimize faydalı olacağına inandığımız, insana güven veren, alanına hâkim ve gerçekten çalışkan, gayretli bir müdürümüz. Ben böyle bir değerli insanın, müdürümüzün şehrimize atanmasından dolayı tabi ki Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak keyif aldım, memnuniyet duydum. Katkısı olanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

“KAYSERİ’DE BİRLİKTE OLMA, ‘BİZ KÜLTÜRÜ’ ÖN PLANA ÇIKAR”

Kayseri’de ‘biz’ kültürünün ön plana çıktığını belirten Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnşallah şehrimize en güzel hizmetleri birlikte yapacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Tabi kendileri de buraları araştırmıştır mutlaka gelmeden evvel, Kayseri’de birlikte olma, ‘biz kültürü’ ön plana çıkar. Kurum ve kuruluşlarımızı koruruz ama şehrimizi her şeyden önce nasıl sahiplenirizin kaygısı ile hareket ederiz. Bu alanda da kurumlarımızın yetkilileri olarak fedakârlığı yasal çerçevede en güzel şekliyle hayata geçiririz. Tekrar değerli müdürümüze hoş geldiniz diyorum. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. Birlikte yapılan işleri daha da ileri taşıyacak güzel çalışmalar yapacağız.”

Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, “Tabi bu güne kadar yapılan çalışmalar göz ardı edilmeyecek çalışmalar. Onu da burada kamu hizmetleri bağlamında paylaşmak istiyorum. Bizim KASKİ’mizle de iş birliği halinde kırsalımızla da tarım birimimizle de en güzel çalışmaları yapacaklarından hiç şüphem yok. Biz de bir başkanları olarak üzerimize düşen ne düşüyorsa her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyor, ekibine ve kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“KAYSERİ SADECE KENDİSİNE DEĞİL ÜLKENİN DİNAMOSU OLAN BİR KENT”

“Sayın başkanıma bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum” diyen DSİ Bölge Müdürü Rahmi Şahin ise “Biz de bir emanetçi olarak bu yörenin toprak ve su kaynaklarının emanetini aldık. Nasip olursa Kayseri’nin ‘biz’ kültüründe bir birey olarak sonuna kadar koşturmayı biz de kendimize amaç edindik, hedef edindik. Kayseri sadece kendisine değil ülkenin dinamosu olan bir kent. Dolayısıyla ben de böyle bir kentte çalışmaktan gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Allah razı olsun destekleriniz için” diyerek hizmet kalitesini düşürmeden, emaneti bir sonraki nesillere teslim etmeyi istediklerini ifade etti.

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