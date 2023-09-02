Memduh Büyükkılıç'tan zabıtaya övgü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı’nın 197’nci Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında düzenlenen Tebligat Kanunu Eğitimi programına katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı’nın 197’nci Kuruluş Yıl Dönümü ile bu kapsamda düzenlenen Tebligat Kanunu Eğitimi programına Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Serdar Öztürk, Başkan Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Sena Kösedağ, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık ve zabıta personelleri katıldı.

Başkan Büyükkılıç, zabıta personelinin bu özel gününü kutlayarak, “Sizin haftanızı hem tebrik ediyoruz hem başarılar diliyoruz, eğitimin hepimiz için önemli olduğunun farkındayız” dedi.

Zabıtanın şehrin ve belediyenin vitrini olduklarını belirten Büyükkılıç, “Zabıta bizim vitrinimiz, hep söyleriz. Şehrimizi, belediyelerimizi temsil eden bizim huzur, güvenlik, esenlik kaynağımızdır. İnsana hizmet etmek, gönülde yer etmek, onların bir mağduriyet yaşamaması için çırpınmak hem bir ibadet hem de görevimizdir. Bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, zabıtanın yapmış olduğu her türlü gayretli çalışmalara teşekkür ederek, daha verimli, daha iyi niyetli ve insana hizmet etmeyi ibadet bilen yaklaşım ile çalışmaları sürdürmelerini temenni etti.

Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı veren Büyükkılıç, “16 ilçe belediyemizi kendimizden bir parça olarak görüyoruz, bütçeleri bütçemiz, personeli personelimiz, imkânları imkânımız diye onurla, gururla paylaşıyoruz. Kayseri’miz de bu berekete vesiledir. Her alanda olduğu gibi bu hizmetlerde de dayanışma anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürelim. Şehri biz bir bütün olarak görüyoruz, 16 ilçesi ile birlikte Kayseri Büyükşehir diye buradan paylaşıyoruz, bunu da zenginlik olarak görüyoruz” diye konuştu.

Tüm zabıta ekiplerinin 197’nci Kuruluş Yıl Dönümü’nü kutlayan Büyükkılıç, “Huzur içerisinde daha nice yıllara, günlere diyorum. Eğitimi bizim olmazsa olmazımız olarak nitelendiriyoruz, bu alanda da kendimizi yenilememiz gerektiğini vurguluyoruz. Her birinizi alnından öpüyorum. Biz sizleri seviyoruz” dedi.

Program sonunda Büyükkılıç’a günün anısına çiçek takdimi yapılarak, hatıra fotoğrafı çektirildi. Öte yandan Tebligat Kanunu Eğitimi kapsamında Av. Mehmet Aydın tarafından zabıta personeline eğitim verildi.