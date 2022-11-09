Memduh Büyükkılıç'tan Yeşilhisar mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım, turizm ve tarihin eşsiz yeri ve kayısılar diyarı Yeşilhisar’ı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Açılışına sayılı günler kalan Yeşilhisar Millet Bahçesi’ni ve Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, 10 bin tonluk sıcak asfalt çalışmasını ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Yeşilhisar İlçesi Kapalı Yüzme Havuzu inşaatını inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç içmece şifalı suyundan, balon turizmine, Soğanlı Vadisi’nden Sultan Sazlığı’na kadar adeta turizm cenneti olan Yeşilhisar ilçesini ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç ilk olarak, Tarihi Kentler Birliği üyesi de olan Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan’ı makamında ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra ilçede esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Büyükkılıç, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

YEŞİLHİSAR MİLLET BAHÇESİ, 19 KASIM’DA AÇILIYOR

Başkan Büyükkılıç, tarım, turizm ve tarihin eşsiz yeri, güzel kayısılar diyarı Yeşilhisar’da 19 Kasım’da ilçe sakinlerinin hizmetine açılacak olan Yeşilhisar Millet Bahçesi’ni ziyaret ederek, sona gelinen çalışmaları yerinde inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, kamuoyunun beklentisi haline dönüşmüş olan Yeşilhisar Millet Bahçesi ile ilgili çalışmalarda sona geldiklerini belirterek, “Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yaklaşık 8 dönümlük bir alanda yapılan bu güzel çalışma, sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla, oyun gruplarıyla, fitness aletleriyle adeta bir uğrak yerine dönüşmüş durumda. İnşallah önümüzdeki hafta cumartesi günü de buranın resmen açılışını da yapmak suretiyle Yeşilhisarlı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

“SOĞANLI, YEŞİLHİSAR’IMIZ İÇİN AYRI BİR DEĞER”

Soğanlı Vadisi’nin Yeşilhisar için ayrı bir değer olduğuna da değinen Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi: “Bizimle uyum kültürü içinde çalışan Yeşilhisar’ımızın değerli belediye başkanına, değerli ilçe başkanımıza, kaymakamlığımıza tüm katkısı olan birlikte hareket ettiğimiz kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Tabi Soğanlı Yeşilhisar’ımız için ayrı bir değer. Kapadokya’nın adeta kapısı. Önümüzdeki hafta değişik etkinliklerle orada da yine çalışmalar gündeme gelecek. Anadolu Ateşi konseriyle birlikte Yeşilhisar’da ateşler yanacak. Böylece insanların içi ısınacak ve inşallah Kayseri’mizin bu güzel bölgesinde gerçekten önemli bir canlılığı hep beraber gözlemlemeye devam edeceğiz. Haftaya Yeşilhisar’ımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyor, burada buluşalım diyoruz.”

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da ilçeye verdiği desteklerden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Uzun süredir ilçemizin beklemiş olduğu Millet Bahçemizi tamamlamanın zevki ve huzuru içerisindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilçemize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda çalışma ekibinin de gayretleri ile yaz başında başladığımız hizmet de sonuna gelmiş durumda. İnşallah 19 Kasım itibariyle de açılışını yaptığımızda bu hazzı uzun süre yaşayacak ilçemiz. Şimdiden davetlerimizi yapmış olalım. İlçemizin ve şehrimizin en güzel güneşin doğum ve batımının izlendiği noktaya bekliyoruz diyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

10 BİN TON SICAK ASFALT ÇALIŞMASINI YERİNDE İNCELEDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesi Karacabey Mahallesi, Çiğdem Sokak’ta 10 bin tonluk sıcak asfalt çalışmasını inceleyerek, son durum hakkında bilgiler aldı.

Yeşilhisar’da toplu açılış töreni de yapacaklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Yaptığımız bu güzel çalışmada arkadaşlarımız sağ olsun, 10 bin ton asfalt çalışması yapıyoruz Yeşilhisar’ımıza yakışır, bizi seven, bize güvenen, Yeşilhisar’ımızın güzel insanlarına layık olma yolunda ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü, ayın 19’unda Yeşilhisar’ımıza yaptığımız hizmetlerin hepsi ile ilgili toplu bir açılış töreni yapar, daha fazlasını yapma yönünde dayanışarak, çalışmalarımıza devam ederiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da “Büyükşehir Belediye Başkanıma her zaman olduğu gibi teşekkür ediyorum. Biz ilçe belediye başkanlarının duası şu oldu; ‘Yarabbi Memduh başkanıma çok ver, cömertliğini artır’ diye her zaman dua ediyoruz. Allah işini gücünü rast getirsin. İlçemize hizmetler artıyor, sağ olsun, var olsun” dedi. Başkan Büyükkılıç, burada yol çalışması yapan işçilere tatlı ikramında bulundu.

YEŞİLHİSAR’DA BÜYÜKŞEHİR’İN KAPALI YÜZME HAVUZU İNŞAATI SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Yeşilhisar İlçesi Kapalı Yüzme Havuzu inşaatını yerinde denetleyen Büyükkılıç, burada çalışan işçilere kolaylıklar diledi. İnşaat çalışmalarının olduğu şantiyede açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, ‘Yeşilhisar’a hizmetler devam ediyor’ diyerek, şöyle konuştu:

“Gençlik ve Kadın Merkezi’mizin hemen yanı başındayız. Daha önce havuz olarak değerlendirilen ama verimli olmayan bir yeri kapalı havuza dönüştürmek suretiyle yine Yeşilhisar hemşehrilerimizin beklentisine cevap verecek bir çalışmaya imza atmış oluyoruz. İlgili firmamız yılbaşına kadar çalışmaların biteceğini söylüyor. İlgili firmamıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Elinize, emeğinize sağlık.”

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, YEŞİLHİSAR DEVLET HASTANESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ni de ziyaret eden Büyükkılıç, sağlık çalışanlarıyla sohbet edip, hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Büyükkılıç’a Yeşilhisar gezisinde, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu, Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı da eşlik etti.