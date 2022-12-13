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Memduh Büyükkılıç'tan Yerli Malı Haftası mesajı

GÜNDEM 13.12.2022, 08:45
Memduh Büyükkılıç'tan Yerli Malı Haftası mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası dolayısıyla yerli ve milli üretime dikkat çekti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yerli Malı Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında yerli ve milli kaynaklarla üretim yapmaya ve bu ürünleri tüketmeye yönelimin önemine dikkat çekti. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesajında “Bizim olanı üretmeli, her alanda dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışmalı ve kendi ürünlerimizi tüketmeliyiz. Yerli ve milli ürünlerimizle ülkemizi adım adım daha ileriye götürme yönünde millet olarak gayretlerimizi sürdürmeliyiz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN YERLİ VE MİLLİ YATIRIMLAR

Büyükşehir Belediyesi olarak yerli ve milli üretime önem verdiklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, kent genelinde ulaşım konforundaki standardı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla yerli ve milli tramvay aracını kente kazandırdıklarını ifade etti.

Büyükkılıç, yerli ve milli olarak üretilen, havuz suyu uzaktan kontrol ve izleme cihazı ve UV cihazı ile havuzları uzaktan izleyen, kontrol eden ve halkla paylaşan sistemi hayata geçirdiklerini vurgularken, ayrıca Ulaşım A.Ş. mühendis ve teknikerlerinin çalışması sonucunda tasarlanarak Kayseri sanayisi ile birlikte yüzde yüz yerli olarak Kayseri’de üretilen Boji Pres cihazını da hatırlattı.

Başkan Büyükkılıç, 2015 yılına gelindiğinde ise yerli bisiklet paylaşım sistemi KAYBİS’i uygulamaya koyduklarını, bu süreçte Kayseri Ulaşım A.Ş tarafından hayata geçirilen “Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi”nin hem Kayseri'ye hem Türkiye'ye hizmet verdiğini belirtti.

‘Olmazsa olmaz’ diye nitelediği tarım konusunda, ata tohumlarını, yerel tohumları çoğaltmak için ‘Yerel Tohum Takas Şenliği’ adı altında farkındalık oluşturduklarını kaydeden Büyükkılıç, bu sayede ata tohumu üretenleri buluşturarak desteklediklerini dile getirdi. Büyükkılıç konuya ilişkin, “Bizim olmazsa olmazımız olan tarım konusunda, ata tohumu üreticilerimizi takas şenliğinde buluşturarak, bir farkındalık oluşturduk, dikkat çektik ve kendi yerli tohumumuzun üretilmesine, arttırılmasına destek olduk. Sadece endüstriyel üretime yönelik değil, tarımsal üretim ve gıda üretimi anlamında da elbette ki yerli ürünlerimizin takipçisi olacağız, destekçisi olacağız ve bunu yaygınlaştıracağız. Bu noktada gıda, tarım konuları da son derece önemlidir. Hele ki son süreçte pandemiler ve yaşanan savaşlar bu konuda bizlere gösterdi ki kendi kendine yetebilmek hayati önem taşıyor” ifadelerinde bulundu.

Türkiye’nin yerli ve milli üretim konusunda önemli bir aşama kaydettiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Tek gayemiz üreterek büyümek, yerli ve milli imkânlarla ‘bizim’ diyeceğimiz ürünler ortaya koyabilmek. Hamdolsun bu konuda savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda göğsümüzü kabartan bir aşamaya geldik. Tarımdan, sanayiye her alanda gerçekleştireceğimiz atılımla, yerli ve milli üretimle inşallah daha güzel yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz. Bu duygu ve temennilerle 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası’nı kutluyorum.”

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