Memduh Büyükkılıç'tan Yahyalı çıkarması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kapuzbaşı Şelaleleri, Hacer Ormanı, Sultan Sazlığı ve Zamantı Vadisi gibi eşsiz değerleri bağrında barındıran Yahyalı ilçesinde mahalle muhtarları ile istişare toplantısı yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda Yahyalı ilçesini ziyaret etti.

Yapılan hizmetleri değerlendirmek, yapılacak projeleri masaya yatırmak amacıyla tüm ilçeleri tek tek ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinde mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Toplantıya, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, MHP İlçe Başkanvekili Ahmet Ceran, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve daire başkanları, KASKİ, KCETAŞ, Türk Telekom ve Kayserigaz yetkilileri ile ilçedeki mahallelerde görev yapan muhtarlar katıldı.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Yahyalı’mızın bu manevi ikliminin ortasındaki sizin gibi güzel kardeşlerimizi, insanları da görünce keyif alıyoruz, adeta manen burada şarj oluyor ve ondan sonra da yolumuza devam ediyoruz. Cenab-ı Allah bizlere sizler vasıtasıyla hizmet etme fırsatı vermiş. Şükrediyoruz. İnşallah seven, seçen değerli hemşehrilerimize layık oluruz diye elbette ki onlara dua ediyoruz” dedi.

Toplantıda muhtarlara seslenen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanların hayırlısı onlara hizmetkâr ve onlara faydalı olandır. Siz muhtar kardeşlerimiz zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın sahiplendiği, onure ettiği ve gerçekten değer verdiği, mahallelerimizde bizlerin sesi olan, gözü olan, kulağı olan, bizlerin orada eksileri iletmek suretiyle olumsuz davranışlara sözlere fırsat vermeyen fedakâr canlarımızsınız. Birebir oralarda muhatap oluyorsunuz. Yeri geliyor belki de yıpranıyorsunuz. O açından biz bunların hepsinin farkındayız. Bu dönemde Kayseri’mizin 16 ilçesinde de hiçbirisini ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hepsini bağrımıza basarak bir ağabey-kardeş anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyor, sizlerin daha müreffeh bir hayat sürmesi, daha sağlıklı bir ortamda yaşaması, daha huzurlu bir şekilde hizmet alması için gece gündüz koşturuyoruz. Yahyalı’mızın bütün imkânları bizim, bizim bütün imkânlarımız da Yahyalı’mızın. O yüzden hiç farkımızın olmadığını burada gönül huzuru ile söyleriz. İnşallah bu anlayış içerisinde çalışmalarımız sürdüreceğimizden emin olunuz.”

Muhtarlardan taleplerini rahatlıkla iletmelerini isteyen Başkan Büyükkılıç, “Yerelde bizler, Ankara’da değerli büyüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun yol arkadaşları sizin için çırpınıyor. O açıdan bunu da nezaketen hatırlatarak bir kardeşiniz olarak rahatlıkla bize her şeyi söyleyin” diye konuştu.

“BEN BU TOPRAĞIN ÇOCUĞUYUM”

Büyükkılıç, ağabey kardeş mantığı içerisinde birbirlerine sahip çıkacaklarının altını çizerek, “Ben bu toprağın çocuğuyum. Geçmişten beri hukukumuz var. Milletvekilliği yaptık, belediye başkanlığı yaptık, il başkanlığı yaptık. Abi kardeş mantığı içerisinde birbirimize sahip çıkacağız. Birbirimizi bağrımıza basacağız. Allah’ın izniyle gücümüz de var, bütçemiz de var, tecrübeli ekibimiz de var, fedakâr kardeşlerimiz de var. Biz de size hizmet etmeye varız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“KIRSALA ÇOK BÜYÜK YATIRIMLARIN OLDUĞUNA BİZZAT ŞAHİDİM”

Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk de Başkan Büyükkılıç ve ekibine ilçeye yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti.

Öztürk, Başkan Büyükkılıç’ın döneminde kırsala çok büyük yatırımların olduğuna dikkat çekerek, “Saygı değer Başkanım, ilçemize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu vesileyle bizi bir araya getiren Memduh Başkanımıza gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Memduh Başkanımız hem bir tabip hem de cidden her türlü misafirini ağırlayan yönüyle biz Memduh Başkanımızı çok seviyoruz. Gerçekten döneminde kırsala çok büyük yatırımların olduğuna bizzat şahidim Allah kendisinden razı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin istişare edildiği toplantıda Yahyalı’daki mahalle muhtarları tek tek sözlü olarak dinlenirken, talep ve istekleri de yazılı olarak not alındı.

Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Biz sizler için varız, sizlerin hizmetkârıyız, inşallah sizlere layık oluruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İmkânlarımızı sizler için seferber etmeye hazırız” dedi.

Başkan Büyükkılıç’ın konuşması mahalle muhtarları tarafından alkışlanırken, toplantı sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

YENİ KAYMAKAMA ZİYARET

Başkan Büyükkılıç, Yahyalı Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Mehmet Kaya’yı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dileyerek, yapacağı çalışmalarda kolaylıklar diledi.